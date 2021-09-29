سياسة
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مقرها بالخليج.. أمريكا وقطر تتخذان إجراءات ضد شبكة مالية تدعم حزب الله
اتخذت الولايات المتحدة وقطر "إجراءات منسقة ضد شبكة مالية (مقرها بمنطقة الخليج) بسبب دعمها وتمويلها لمنظمة حزب الله اللبنانية"، حسب بيان للخارجية الأمريكية. ما القصة؟
مقرها بالخليج.. أمريكا وقطر تتخذان إجراءات ضد شبكة مالية تدعم حزب الله
تصنف عدة دول، منها الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية وتحظر أنشطة الحزب على أراضيها / AP
29 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن "الولايات المتحدة وقطر اتخذتا إجراءات منسقة ضد شبكة مالية (مقرها في منطقة الخليج) بسبب دعمها وتمويلها لمنظمة حزب الله اللبنانية".

وأضافت الوزارة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنه "جرى إدراج علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري وعبد المؤيد البناي على لائحة العقوبات لمساعدتهم المادية ورعايتهم وتقديمهم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لحزب الله".

كما وُضع كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس ويحيى محمد العبد المحسن ومجدي فائز الأستاذ وسليمان البناي على لائحة العقوبات لتقديمهم المساعدة المادية أو المالية أو التكنولوجية أو سلعاً أو خدمات لعلي البناي، حسب البيان نفسه.

وبالإضافة إلى ذلك جرى تصنيف شركة "الدار" العقارية ومقرها قطر على القائمة لكونها مملوكة أو مسيطراً عليها أو موجهة من قبل سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "هذا الإجراء يمثل أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها مع أحد شركاء مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، ويؤكد تعاوننا الثنائي المكثف في مكافحة تمويل الإرهاب".

وأشارت إلى أن "حزب الله يسعى لإساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال الاستفادة من الشبكات العالمية للممولين والشركات الواجهة لدعم نشاطاته الخبيثة".

وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الشركاء مثل حكومة قطر لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية".

ولفت إلى وجود "اعتراف دولي متزايد بالطبيعة الحقيقية لحزب الله، إذ اتخذت 14 دولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى خطوات مهمة لتصنيف حزب الله إرهابياً أو تقييده أو حظره خلال السنوات العديدة الماضية".

كما حثت الخارجية الأمريكية الحكومات الأخرى على أن تحذو حذوها، فيما لم يصدر على الفور رد فعل من جانب الدوحة.

وتصنف عدة دول منها الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية وتحظر أنشطة الحزب على أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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