قالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية الأربعاء إن تحالفها مع إيران لا هدف له سوى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة على موقعها الرسمي، رداً على تصريح لأحد قادة الحرس الثوري في إيران، ذكر فيه أن المقاومة في فلسطين بما فيها حركة الجهاد الإسلامي هي "للدفاع عن الجمهورية الإسلامية"، وما تبعه من تداول في الإعلام لهذا التصريح.

وقالت الحركة: "الجهاد الإسلامي تؤكد أن تحالفها مع إيران هدفه مواجهة الاحتلال الصهيوني ولا يرتبط بأي أهداف أخرى".

وأضافت: "نؤكد تحالفنا مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني موجودة منذ تأسيس المشروع الصهيوني واحتلاله لفلسطين، وليست مرتبطة بأي هدف آخر".

وأوضحت الحركة أن قوى المقاومة بما فيها إيران تقف موضوعياً في جبهة واحدة ضد "العدو الصهيوني" وحلفائه