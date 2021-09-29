وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية الأربعاء بروتوكولاً يقضي ببناء مركز مشترك لصيانة الطائرة من دون طيار والتدريب على استعمالها.

وحسب بيان للرئاسة الأوكرانية جرت مراسم التوقيع على البروتوكول في كييف بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع أندريه تاران ومدير عام "بايكار" خلوق بيرقدار.

وفي كلمة خلال المراسم قال الرئيس الأوكراني إن بلاده كانت تنتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة.

وأعرب زيلينسكي عن شكره نظيره التركي رجب طيب أردوغان على مساهماته في تفعيل هذا المشروع.

وينص البروتوكول الموقَّع على بناء "بايكار" مركز صيانة وتحديث وتدريب مخصصاً للطائرات من دون طيار في منطقة فاسيلكيف.

واشترت القوات المسلحة الأوكرانية 6 طائرات من دون طيار من طراز "بيرقدار تي بي 2" (Bayraktar TB2) و3 محطات تحكم أرضية من تركيا عام 2019.