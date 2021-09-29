أعلنت جامعة كابل الأربعاء أن مزاعم منع النساء دخول الحرم الجامعي لا تعكس الحقيقة.

جاء ذلك في بيان نشرته الجامعة على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وأفادت بأن رئيس الجامعة أشرف غيرات الذي عينته حركة "طالبان" بعد تولِّيها إدارة البلاد لا يمتلك حساباً شخصياً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت لمتابعة الموقع الرسمي للجامعة وحسابها على فيسبوك للحصول على المعلومات المتعلقة بها.

والثلاثاء تداولت وسائل إعلام دولية ادعاءات تفيد بمنع رئيس الجامعة الطالبات والأكاديميات دخول الحرم الجامعي، مستندة إلى تغريدة من حساب زُعم أنه لأشرف غيرات في موقع تويتر.