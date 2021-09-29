سياسة
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جامعة كابل تنفي مزاعم منع النساء دخول الحرم الجامعي
نفت جامعة كابل الأنباء المتداولة بشأن منع النساء دخول الحرم الجامعي.
جامعة كابل تنفي مزاعم منع النساء دخول الحرم الجامعي
نفت جامعة كابل ما تردد من أنباء بشأن منع النساء دخول الحرم الجامعي / AP
29 سبتمبر 2021

أعلنت جامعة كابل الأربعاء أن مزاعم منع النساء دخول الحرم الجامعي لا تعكس الحقيقة.

جاء ذلك في بيان نشرته الجامعة على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وأفادت بأن رئيس الجامعة أشرف غيرات الذي عينته حركة "طالبان" بعد تولِّيها إدارة البلاد لا يمتلك حساباً شخصياً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت لمتابعة الموقع الرسمي للجامعة وحسابها على فيسبوك للحصول على المعلومات المتعلقة بها.

والثلاثاء تداولت وسائل إعلام دولية ادعاءات تفيد بمنع رئيس الجامعة الطالبات والأكاديميات دخول الحرم الجامعي، مستندة إلى تغريدة من حساب زُعم أنه لأشرف غيرات في موقع تويتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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