سياسة
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الجيش التركي يبدأ استخدام المركبات الأرضية المُسيرّة.. ما قدراتها؟
أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء استخدام المركبات الأرضية المُسيرّة عن بعد في القتال، بعد تطويرها محلياً لتتمتع بقدرات وكفاءة عالية.
الجيش التركي يبدأ استخدام المركبات الأرضية المُسيرّة.. ما قدراتها؟
المركبات الأرضية المُسيَّرة تركية الصنع Acrob IKA تدخل القتال
29 سبتمبر 2021

أعلنت القوات المسلحة التركية الأربعاء بدء استخدام المركبات الأرضية المُسيرة عن بُعد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التركية قالت فيه: "بدأنا استخدام المركبات الأرضية المُسيرة عن بُعد في القتال"، لافتة إلى أن بإمكانها "إجراء عمليات المراقبة والدخول إلى المناطق المتعذّر دخولها على الجنود".

وأرفقت الوزارة مخططاً يتضمن معلومات حول قدرات المركبة Acrob IKA التي طورتها شركة الصناعات الدفاعية التركية Elektroland Defense.

وتتمتع المركبات المُسيرة بالقدرة العالية على المناورة وتسلق المرتفعات الخطرة وخوض المياه وإتمام عمليات المراقبة بكفاءة عالية.

وبذلك تنضم المركبات الأرضية المُسيرة إلى بقية الصناعات الدفاعية التركية التي اكتسبت شهرة عالمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة.

وحظيت الطائرات المُسيرة التركية باهتمام عالمي عقب ظهور كفاءتها العالية في القتال بسوريا وليبيا والدور الحاسم الذي لعبته في انتصار الجيش الأذربيجاني بإقليم "قره باغ".

وأقلبت العديد من الدول على صفقات لشراء مُسيرات "بيرقدار TB2"، من بينها أوكرانيا وقطر وأذربيجان، بالإضافة إلى بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي والحليف في الناتو.

كما أعربت دول أخرى عن اهتمامها بالطائرات المُسيرة التركية كالسعودية ولاتفيا وألبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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