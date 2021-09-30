أهم الأحداث:

أردوغان وبوتين يؤكدان أن تعزيز العلاقات يسهم في استقرار المنطقة، والجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجاً على تشديد إجراءات التأشيرة.

الجديد على TRT عربي:

يعتنقها رئيس وزراء الهند.. ماذا تعرف عن عقيدة الـ"هندوتفا" القاتلة؟

بالأرقام.. ماذا يعني وقف المساعدات الأمريكية لتونس؟

شاهد!

قرار فرنسي يهدد مصير مواطنين من المغرب العربي

"لقاء مثمر".. أردوغان وبوتين يؤكدان أن تعزيز العلاقات يسهم في استقرار المنطقة

أكد الرئيسان التركي والروسي خلال اجتماعهما بمدينة سوتشي الروسية أن تعزيز العلاقات بين الدولتين يُسهم في استقرار المنطقة، فيما وصف أردوغان اللقاء بـ"المثمر". [TRT عربي]

وكان الرئيس أردوغان وصل الأربعاء إلى مدينة سوتشي وعقد مع نظيره الروسي اجتماعاً استغرق ساعتين و45 دقيقة، في لقاء جرى بعيداً عن وسائل الإعلام بقصر الرئاسة بالمدينة. [TRT عربي]

الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجاً على تشديد إجراءات التأشيرة

أبلغت وزارة الخارجة الجزائرية سفير فرنسا احتجاجها على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثّر سلباً على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا". [TRT عربي]

وقالت الوزارة في بيان إن أمينها العامّ شكيب قايد استدعى اليوم الأربعاء السفير الفرنسي وأبلغه احتجاج السلطات الجزائرية على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثَّر سلباً على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا". [TRT عربي]