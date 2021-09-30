سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 سبتمبر/أيلول 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 30 سبتمبر/أيلول 2021
"لقاء مثمر".. أردوغان وبوتين يؤكدان أن تعزيز العلاقات يسهم في استقرار المنطقة. / AFP
30 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

أردوغان وبوتين يؤكدان أن تعزيز العلاقات يسهم في استقرار المنطقة، والجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجاً على تشديد إجراءات التأشيرة.

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"لقاء مثمر".. أردوغان وبوتين يؤكدان أن تعزيز العلاقات يسهم في استقرار المنطقة

أكد الرئيسان التركي والروسي خلال اجتماعهما بمدينة سوتشي الروسية أن تعزيز العلاقات بين الدولتين يُسهم في استقرار المنطقة، فيما وصف أردوغان اللقاء بـ"المثمر". [TRT عربي]

وكان الرئيس أردوغان وصل الأربعاء إلى مدينة سوتشي وعقد مع نظيره الروسي اجتماعاً استغرق ساعتين و45 دقيقة، في لقاء جرى بعيداً عن وسائل الإعلام بقصر الرئاسة بالمدينة. [TRT عربي]

الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجاً على تشديد إجراءات التأشيرة

أبلغت وزارة الخارجة الجزائرية سفير فرنسا احتجاجها على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثّر سلباً على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا". [TRT عربي]

وقالت الوزارة في بيان إن أمينها العامّ شكيب قايد استدعى اليوم الأربعاء السفير الفرنسي وأبلغه احتجاج السلطات الجزائرية على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثَّر سلباً على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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