سياسة
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شاهد | في ظل توتُّر العلاقات.. الجزائر تجري مناورة بحرية قرب حدود المغرب‎
أجرى الجيش الجزائري مناورات بحرية بمشاركة غواصات قرب الحدود مع المغرب في ظل توتُّر في العلاقات بين الجانبين.
شاهد | في ظل توتُّر العلاقات.. الجزائر تجري مناورة بحرية قرب حدود المغرب‎
أطلق على المناورات "مركب الردع 2021" 
29 سبتمبر 2021

نفذ الجيش الجزائري الأربعاء مناورة بحرية بمشاركة غواصات في منطقة قرب حدود بلاده مع المغرب.

ونقل التلفزيون الجزائري مشاهد من المناورة التي جرت بقاعدة المرسى البحرية (غرب) وأشرف عليها قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة وقائد القوات البحرية اللواء محفوظ بن مداح.

و"مرسى الكبير" هي أكبر قاعدة بحرية جزائرية تقع بسواحل مدينة وهران وتسمى أيضاً الواجهة البحرية الغربية إذ تغطي سواحل متاخمة للحدود مع المغرب‎.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، المناورة سميت التمرين التكتيكي "مركب الردع 2021" و"بمشاركة غواصات تحاكي معركة قتال حقيقية ضد عدو في عمق البحر".

وكان موقع غلوبال فاير باور المتخصص في تصنيف الجيوش عبر العالم أكد في تقرير له عام 2021 أن الجزائر تمتلك 8 غواصات أغلبها من صنع روسي وتحتل المركز الـ15 عالمياً والأول إفريقياً وعربياً في هذا المجال.

وتأتي تلك المناورة في "إطار تدريب القوات البحرية على أعمال قتالية قريبة من الواقع وتقييم مدى التحكم في منظومة الأسلحة الحديثة"، حسب بيان الوزارة.

وحسب المصدر ذاته جرى خلال المناورة "رمي صواريخ وتوربيدات من غواصة (جرجرة) على أهداف على سطح البحر وجرى تدمير الهدف بنجاح".

وتأتي المناورة في ظل أزمة متصاعدة بين الجزائر والمغرب وبعد أيام من إعلان الأولى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية لأسباب "تتعلق بالأمن القومي"، وفق الخارجية الجزائرية‎.

وفي 24 أغسطس/آب الماضي أعلنت الجزائر على لسان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما سمَّته تواصل "حملة عدائية ضدها"، فيما وصفت الرباط المبررات بالواهية.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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