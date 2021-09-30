سياسة
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شاهد | خطف عامل بمحطة وقود في السعودية والأمن يعتقل المتهمين
أظهر فيديو لكاميرات المراقبة داخل محطة وقود تُدُووِل على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة سوداء اللون تحمل لوحة كويتية وهي تتزود بالوقود، فيما كان أحد ركاب السيارة خارجها يترصد للعامل.
شاهد | خطف عامل بمحطة وقود في السعودية والأمن يعتقل المتهمين
الشرطة السعودية
30 سبتمبر 2021

نجحت السلطات الأمنية السعودية الأربعاء، في القبض على متهمين بحادثة اختطاف عامل بمحطة للوقود بمدينة حائل شمالي المملكة.

وأظهر فيديو لكاميرات المراقبة داخل محطة الوقود تُدُووِل على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة سوداء اللون تحمل لوحة كويتية وهي تتزود بالوقود، فيما كان أحد ركاب السيارة خارجها يترصد للعامل.

ووفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة، فإن الحادثة التي وقعت مساء 28 سبتمبر/أيلول الجاري، جرى خلالها إدخال العامل عنوة إلى السيارة ومن ثم الفرار من موقع الحادثة.

وأكد الأمن العام السعودي أنه ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة المتهمين الذين أحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال حساب الأمن العامّ عبر تويتر: "شرطة منطقة حائل تقبض على (3) مواطنين ارتكبوا حادثتَي اعتداء وسلب على مقيمَين يعملان في محطتَي وقود".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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