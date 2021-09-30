سياسة
2 دقيقة قراءة
أضرار هائلة من تلوث الهواء الناتج عن الصناعة في أوروبا.. كم بلغت قيمتها؟
بينما حقق القطاع الصناعي الأوروبي تقدماً "كبيراً" على صعيد تقليص أثره البيئي والمناخي، "لا تزال التكاليف الاجتماعية أو الآثار الخارجية الناجمة عن تلوُّث الغلاف الجوي في القطاع مرتفعة"، حسب التقرير الذي يستند إلى بيانات من عام 2017.
أضرار هائلة من تلوث الهواء الناتج عن الصناعة في أوروبا.. كم بلغت قيمتها؟
تُترجَم هذه الأضرار من خلال أمراض ووفيات مبكرة وتدهور الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية والمحاصيل الزراعية / x
30 سبتمبر 2021

أظهر تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة الأربعاء أن تلوُّث الهواء المتأتي من الإنتاج الصناعي في أوروبا يُلحِق أضراراً بيئية تتراوح قيمتها بين 280 مليار يورو و430 ملياراً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التقديرات توازي "نحو 2-3% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، وهو أعلى من الإنتاج الاقتصادي الإجمالي لدول أعضاء عدة".

وفيما حقّق القطاع الصناعي الأوروبي تقدماً "كبيراً" على صعيد تقليص أثره البيئي والمناخي، "لا تزال التكاليف الاجتماعية أو الآثار الخارجية الناجمة عن تلوث الغلاف الجوي في القطاع مرتفعة"، حسب التقرير الذي يستند إلى بيانات من عام 2017.

وتُترجَم هذه الأضرار من خلال أمراض ووفيات مبكرة وتدهور الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية والمحاصيل الزراعية، ما يُترجم من خلال تكلفة اقتصادية.

ومن بين أكثر من 1100 مصنع أعلنت عن إصدارها انبعاثات مسببة للتلوث، يتحمل 211 موقعاً المسؤولية عن نصف التكاليف، وفق التقرير الذي أشار إلى أن أكثرية هذه المواقع موجودة في ألمانيا وبريطانيا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا.

ويحمل تلوث الغلاف الجوي الناجم عن المحطات الحرارية الخطر الأكبر على الصحة والبيئة، يليه قطاع الصناعات الثقيلة وإنتاج المحروقات ومعالجتها، حسب الوكالة الأوروبية.

ورغم بعض التحسن الطفيف، لا يزال الهواء في أوروبا ملوَّثاً بالجسيمات الدقيقة والأوزون وأكسيد النيتروجين، وأكثرية البلدان الأوروبية تخطّت المعايير المطلوبة على صعيد نوعية الهواء، وفق تحذير الوكالة الأوروبية للبيئة الأسبوع الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us