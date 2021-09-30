سياسة
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أردوغان: لا تراجع عن "S-400" وندرس مع روسيا إنشاء محطتين نوويتين أخريين
في خلال تصريحاته أعرب الرئيس التركي عن استيائه من تواصل منسّق الولايات المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، مع تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي في سوريا.
أردوغان: لا تراجع عن "S-400" وندرس مع روسيا إنشاء محطتين نوويتين أخريين
قال أردوغان إن "بوتين أبدى موافقته على دراسة إمكانية التعاون في إنشاء محطتَي طاقة نووية ثانية وثالثة في تركيا" / AA
30 سبتمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تتراجع عن صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، وإنها تدرس مع موسكو إنشاء محطتين نوويتين إضافيتين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة خلال عودته من روسيا الأربعاء.

وأضاف أردوغان: "لا رجعة عن منظومة S-400 الروسية، وبحثنا مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين القضية بالتفصيل، وناقشنا سبل الارتقاء بهذا التعاون".

وبيّن أن بوتين أبدى موافقته على دراسة إمكانية التعاون في إنشاء محطتَي طاقة نووية ثانية وثالثة في تركيا، بجانب محطة "آق قويو".

في سياق آخر أعرب الرئيس التركي عن استيائه من تواصل منسق الولايات المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، مع تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي في سوريا.

وقال أردوغان إن "ماكغورك يُعَدّ مدير تنظيم PKK/YPG/PYD، فهو يتجول بحرية مع التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "تجوُّل ماكغورك يداً بيد مع التنظيمات الإرهابية في المناطق التي نكافحها فيها يجعلنا نشعر باستياء كبير".

وشدّد على وجوب مغادرة الولايات المتحدة سوريا وتركها لشعبها عاجلاً أو آجلاً.

وحول علاقات أنقرة وواشنطن قال أردوغان: "سنلتقي (مع الرئيس الأمريكي جو بايدن) في روما إذا أتيحت الفرصة، وعلى الأرجح سنجتمع في غلاسكو، بما يعني أن خطوات مبشرة تُتّخَذ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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