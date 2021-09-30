قالت متحدثة قضائية إن السلطات ألقت القبض على ألمانية تبلغ من العمر 96 عاماً لم تمثل أمام المحكمة الخميس، في بداية محاكمتها باتهامات المشاركة في جرائم قتل جماعي بأحد معسكرات النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.

واتُّهمت إيرمجارد فرتشنر بالمشاركة عندما كان عمرها 18 عاماً في قتل 11412 شخصاً حين كانت تعمل على آلة كاتبة بمعسكر اعتقال شتوتهوف في الفترة من 1943 إلى 1945.

لكن محاكمتها في بلدة إتسهويه في أقصى شمال ألمانيا لا يمكن أن تجري من دون حضورها، إذ قالت فريدريكه ميلهوفر المتحدثة باسم المحكمة: "المشتبه بها هربت... تركت منزلها في وقت مبكر من الصباح بسيارة أجرة أقلتها إلى محطة مترو".

وأضافت المتحدثة أن أمر اعتقال صدر بحقها. وتقع إتسهويه في أقصى شمال ألمانيا على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الدنمركية.

وأكدت ميلهوفر في وقت لاحق القبض عليها وأن طبيباً يعكف في الوقت الراهن على تحديد ما إذا كانت حالتها الصحية تسمح بسجنها، وقالت إن موعد الجلسة التالية تحدد يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي هذا المعسكر القريب من مدينة غدانسك قضى 65 ألف شخص، قُتلوا بشكل منهجي، إذ كانوا "معتقلين يهوداً وأنصاراً بولنديين وسجناء حرب سوفييتيين"، حسب الادعاء.