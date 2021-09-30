أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية الخميس إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في "وادي مريمين" جنوبي لبنان، حسب ما جاء في بيان نشرته وحدة "الإعلام الحربي" التابعة للجماعة.

وقال البيان إن عناصر الحزب تمكنوا عند الساعة 13:55 اليوم من إسقاط طائرة مُسيّرة للجيش الإسرائيلي في وادي مريمين جنوبي لبنان "عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".

ولاحقاً اعترفت إسرائيل بسقوط المُسيرة داخل الأراضي اللبنانية، وقال إنها تحقق في الحادث.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر: "قبل وقت قصير وفي أثناء نشاط اعتيادي سقطت طائرة مُسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. الحادث رهن التحقيق".

وفي 4 أغسطس/آب الماضي أُطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق جنوب لبنان.

وعقب ذلك بيومين تجدد إطلاق صواريخ من لبنان وأعلن "حزب الله" في بيان مسؤوليته عن العملية، ورداً على إطلاق الصواريخ قصف الجيش الإسرائيلي منطقتَي تلال كفر شوبا والهبارية الحدوديتين جنوبي لبنان.