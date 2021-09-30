سياسة
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حزب الله يعلن إسقاط مُسيَّرة إسرائيلية جنوبي لبنان وتل أبيب تُحقق
قالت إسرائيل إنها تحقق في حادث بعد إعلان جماعة حزب الله اللبنانية إسقاط طائرة مُسيَّرة جنوبي لبنان.. ما القصة؟
حزب الله يعلن إسقاط مُسيَّرة إسرائيلية جنوبي لبنان وتل أبيب تُحقق
قالت إسرائيل إنها تحقق في حادث بعد إعلان حزب الله إسقاط طائرة مُسيرة - صورة أرشيفية
30 سبتمبر 2021

أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية الخميس إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في "وادي مريمين" جنوبي لبنان، حسب ما جاء في بيان نشرته وحدة "الإعلام الحربي" التابعة للجماعة.

وقال البيان إن عناصر الحزب تمكنوا عند الساعة 13:55 اليوم من إسقاط طائرة مُسيّرة للجيش الإسرائيلي في وادي مريمين جنوبي لبنان "عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".

ولاحقاً اعترفت إسرائيل بسقوط المُسيرة داخل الأراضي اللبنانية، وقال إنها تحقق في الحادث.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر: "قبل وقت قصير وفي أثناء نشاط اعتيادي سقطت طائرة مُسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. الحادث رهن التحقيق".

وفي 4 أغسطس/آب الماضي أُطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق جنوب لبنان.

وعقب ذلك بيومين تجدد إطلاق صواريخ من لبنان وأعلن "حزب الله" في بيان مسؤوليته عن العملية، ورداً على إطلاق الصواريخ قصف الجيش الإسرائيلي منطقتَي تلال كفر شوبا والهبارية الحدوديتين جنوبي لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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