سياسة
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مجلس الأمن القومي التركي: استهداف المدنيين بسوريا يمنع التوصل إلى حل دائم
دعا مجلس الأمن القومي المجتمع الدولي للعمل المشترك وتحمُّل المسؤولية بصدق للتغلب على الأزمة الإنسانية في أفغانستان، كما أعلن أن استهداف المدنيين والإضرار بالاستقرار في سوريا يخل بالتوازن الهش بالمنطقة ويحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع.
مجلس الأمن القومي التركي: استهداف المدنيين بسوريا يمنع التوصل إلى حل دائم
مجلس الأمن القومي دعا المجتمع الدولي للعمل المشترك وتحمُّل المسؤولية بصدق للتغلب على الأزمة الإنسانية بأفغانستان / AA
30 سبتمبر 2021

أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن استهداف المدنيين والإضرار بالاستقرار في سوريا يخل بالتوازن الهش بالمنطقة ويحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان مساء الخميس في العاصمة أنقرة.

وورد في البيان أن "الأعمال التي تستهدف المدنيين وتضر بالاستقرار في سوريا ستخل بالتوازن الهش بالمنطقة وتمنع التوصل إلى حل دائم".

وفيما يتعلق بأفغانستان دعا مجلس الأمن القومي المجتمع الدولي للعمل المشترك وتحمُّل المسؤولية بصدق للتغلب على الأزمة الإنسانية هناك.

وحول المسألة القبرصية أكد البيان أن دعم الإجراءات الأحادية التي تتخذها اليونان و"إدارة جنوب قبرص" سيعمق الصراعات بالمنطقة.

وطالب مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي بالتحرك المشترك وتحمل المسؤولية بصدق لتجاوز الأزمات الإنسانية في أفغانستان.

وحول مسألة تغير المناخ أكد البيان وجوب تنفيذ خطط الكفاح المشترك على المستوى العالمي ضد خطر تغير المناخ في العالم.

وشدد على أن تركيا تتعهد بما يقع على عاتقها في قضية التغير المناخي كما تفعل في أي قضية دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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