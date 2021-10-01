سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021
مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أن استهداف المدنيين بسوريا يمنع التوصل إلى حلّ دائم / AA
1 أكتوبر 2021

أهم الأحداث:

مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أن استهداف المدنيين بسوريا يمنع التوصل إلى حلّ دائم، وحركة النهضة التونسية تحذّر من تكليف رئيسة للحكومة "بلا تقيُّد" بالدستور.

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مجلس الأمن القومي التركي: استهداف المدنيين بسوريا يمنع التوصل إلى حلّ دائم

قال مجلس الأمن القومي التركي إن استهداف المدنيين والإضرار بالاستقرار في سوريا يُخِلّ بالتوازن الهش بالمنطقة ويَحُول دون التوصل إلى حلّ دائم للصراع. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماع تَرأَّسه الرئيس رجب طيب أردوغان مساء الخميس في العاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وورد في البيان أن "الأعمال التي تستهدف المدنيين وتضرّ بالاستقرار في سوريا ستُخِلّ بالتوازن الهشّ في المنطقة وتمنع التوصُّل إلى حلّ دائم". [TRT عربي]

وفي ما يتعلق بأفغانستان دعا مجلس الأمن القومي المجتمع الدولي للعمل المشترك وتحمُّل المسؤولية بصدق للتغلب على الأزمة الإنسانية هناك. [TRT عربي]

وحول المسألة القبرصية أكد البيان أن دعم الإجراءات الأحادية التي تتخذها اليونان و"إدارة جنوب قبرص" سيعمّق الصراعات بالمنطقة. [TRT عربي]

وطالب مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي بالتحرك المشترك وتحمُّل المسؤولية بصدق لتجاوز الأزمات الإنسانية في أفغانستان. [TRT عربي]

وحول مسألة تغير المناخ أكّد البيان وجوب تنفيذ خطط الكفاح المشترك على المستوى العالمي ضد خطر تغير المناخ في العالم. [TRT عربي]

وشدّد على أن تركيا تتعهد بما يقع على عاتقها في قضية التغير المناخي كما تفعل في أي قضية دولية. [TRT عربي]

تونس.. حركة النهضة تحذّر من تكليف رئيسة للحكومة "بلا تقيُّد" بالدستور

حذّرت حركة النهضة التونسية الخميس من تكليف الرئيس قيس سعيد رئيسة للحكومة "بلا تقيُّد" بالإجراءات الدستورية، مستنكرة ما اعتبرته "مواصلة سعيد الانفراد بالسلطة". [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان للنهضة التي لها 53 نائباً من أصل 217 مقعداً في البرلمان المجمد، وقَّعه رئيسها راشد الغنوشي. [TRT عربي]

وقالت النهضة إنها "تحذّر من أن تكليف رئيسة حكومة من دون تقيد بالإجراء ات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة". [TRT عربي]

واعتبرت الحركة أن "ذلك يعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها". [TRT عربي]

وعبّرت في ذات الوقت عن "كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية والتحية لنضالاتها من أجل الحرية والمساواة". [TRT عربي]

والأربعاء كلّف الرئيس التونسي نجلاء بودن تشكيل الحكومة لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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