قال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان الجمعة، إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري تأجلت، مع تصاعد خلاف بشأن قرار كانبيرا إلغاء صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية.

وألغت أستراليا الأسبوع الماضي اتفاقاً مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وستبني بدلاً من ذلك ما لا يقلّ عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية، بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية مع البلدين.

وأثار إلغاء الصفقة غضب فرنسا التي اتهمت أستراليا والولايات المتحدة بطعنها في الظهر، واستدعت سفيريها من كانبيرا وواشنطن.

وعبّرَت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن التضامن مع فرنسا، وأثارت تساؤلات عن إمكانية أن يُبرِم التكتُّل اتفاقاً تجارياً مع أستراليا.

وامتنع تيهان الجمعة عن التعليق بشأن العلاقة بين إلغاء صفقة الغواصات وتأجيل المحادثات، لكنه أكّد أن الجولة 12 التي كانت مقررة في 12 أكتوبر/تشرين الأول أُجّلَت شهراً.

وقال في بيان إلى وكالة رويترز: "سألتقي نظيري من الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الأسبوع القادم لمناقشة الجولة 12 من المفاوضات، التي تَقرَّر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني بدلاً من أكتوبر/تشرين الأول".