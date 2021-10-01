سياسة
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المليون أصبح واحداً.. فنزويلا تصدر عملة جديدة أقلّ من القديمة بستة أصفار
ظهرت في فنزويلا الجمعة لأول مرة فئة جديدة من العملة أقل بستة أصفار من القديمة، وتساوى الفئة الجديدة حالياً أقل بقليل من 25 دولارًا، فيما رجع اقتصاديون إصدارها إلى إنهيار أنظمة الدفع جراء التضخم الذي تعاني منه البلاد، ويُعَدّ من الأسوأ في العالم.
المليون أصبح واحداً.. فنزويلا تصدر عملة جديدة أقلّ من القديمة بستة أصفار
التضخم الهائل في فنزويلا وصل إلى نسبة ثلاثة آلاف في المئة / AFP
1 أكتوبر 2021

ظهرت عملة جديدة أقل بستة أصفار لأول مرة الجمعة في فنزويلا، التي أصبحت عملتها بلا قيمة تقريباً بسبب سنوات من أسوأ تضخُّم في العالم.

وكانت أعلى فئة حتى الآن ورقة نقدية بقيمة مليون بوليفار، كانت تساوي أقل بقليل من ربع دولار اعتباراً من يوم الخميس.

أما العملة الجديدة فتصل أعلى فئاتها إلى 100 بوليفار، أي أقل بقليل من 25 دولاراً.

ويهدف التغيير من مليون إلى 1 بوليفار إلى تسهيل كل من المعاملات النقدية وحسابات مسك الدفاتر في بوليفار التي تتطلب الآن التلاعب بسلاسل لا نهائية تقريباً من الأصفار.

وقال خوسيه غويرا، أستاذ الاقتصاد في جامعة فنزويلا المركزية: "السبب الأساسي والأهم هو أن أنظمة الدفع انهارت بالفعل لأن عدد الأرقام يجعل أنظمة الدفع غير قابلة للإدارة عملياً... أنظمة معالجة الدفع ببطاقات الخصم أو نظام المحاسبة للشركات... ليست مخصصة للتضخم المفرط، ولكن للاقتصاد العادي".

وفي ظل النظام القديم يمكن أن تكلف زجاجة صودا بسعة لترين أكثر من 8 ملايين بوليفار، وكان عديد من هذه الأوراق النقدية نادراً، لذلك قد يُضطرّ العميل إلى الدفع باستخدام رزمة سميكة من الورق.

وسمحت البنوك للعملاء بسحب ما لا يزيد على 20 مليون بوليفار نقداً يومياً، أو أقل في بعض الأحيان إذا كان الفرع يعاني نقصاً في النقدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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