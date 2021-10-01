سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة: مزاعم اليونان حول الحدود البحرية منافية للقانون الدولي
قالت وزارة الخارجية التركية الجمعة، إن مزاعم اليونان بخصوص مناطق الصلاحية البحرية والمجال الجوي تتعارض مع القانون الدولي، وذلك تعليقاً على تصريح وزير الدفاع اليوناني بأن الاتفاقية الدفاعية الموقَّعة بين أثينا وباريس تشمل مناطق الصلاحية البحرية.
أنقرة: مزاعم اليونان حول الحدود البحرية منافية للقانون الدولي
المتحدث باسم الخارجية التركية قال إن محاولات اليونان تزيد تصميم تركيا على حماية حقوقها المائية / AA
1 أكتوبر 2021

أكدت وزارة الخارجية التركية الجمعة، أن مزاعم اليونان المتشددة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية والمجال الجوي منافية للقانون الدولي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش، في ردّ مكتوب على سؤال حول تصريح وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، بأن الاتفاقية الدفاعية الموقَّعة بين بلاده وفرنسا تشمل مناطق الصلاحية البحرية.

وأكّد بيلغيتش أن المزاعم المتطرفة لليونان بشأن (حدود) مناطق الصلاحية البحرية والمجال الجوي، تتعارض مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن اليونان تتوهم أن بوسعها دفع أنقرة إلى قبول تلك المزاعم التي هي محلّ مساءلة من المجتمع الدولي، من خلال عقد تحالفات عسكرية ثنائية ضد تركيا بشكل يضرّ حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأكّد المتحدث أن اعتقاد أثينا بإمكانية إرغام أنقرة على قبول تلك المزاعم بهذه الطريقة ليس إلا "محض خيال".

وشدّد على أن مثل هذه المحاولات التي لا طائل منها، إنما تزيد تصميم تركيا على حماية حقوقها في بحرَي إيجه والمتوسط، بالإضافة إلى حقوق جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد أن نهج أثينا القائم على التسلح عوضاً عن التعاون، والسعي لعزل تركيا، سياسة غير سليمة تهدّد السلام والاستقرار الإقليميَّين، ومن شأنها إلحاق الضرر باليونان والاتحاد الأوروبي الذي هي عضو فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us