يفتح معرض الرياض الدولي للكتاب أبوابه الجمعة الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول، أمام الزوار في موقعه الجديد بواجهة الرياض، تحت شعار "وجهة جديدة، فصل جديد”.

فيما يحلّ العراق ضيف شرف على أكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة، إذ يشارك فيه أكثر 1000 دار نشر قادمة من 30 دولة، على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع.

واحتفاءً بضيف الشرف، جمهورية العراق، تقيم وزارة الثقافة السعودية معرضاً مصوراً للعلاقات السعودية-العراقية، تستعرض فيه صوراً للملك عبد العزيز وملوك المملكة العربية السعودية خلال زياراتهم للعراق.

كما سيُحاكَى "شارع المتنبي" الواقع في قلب بغداد، الذي يعود إلى أواخر العصر العباسي، في "جادة الثقافة". وقد اشتهر الشارع منذ ذلك الزمان بمكاتباته المزدهرة، كما احتضن أعرق المؤسسات الثقافية.

وخلال فترة المعرض سيُعرَض تجسيد بديع للمعلقات السبع على أعمدة ضخمة يبلغ ارتفاعها 6 أمتار، إضافة إلى شاشات تعرض أهمّ اقتباسات المعلقات والقصائد والشعراء وأهمّ المعلومات عنهم.

وستقام عروض في مجالات الفنّ والموسيقى لجميع الأعمار من خلال "ساقية الرياض"، بهدف تحفيز السعوديين على تطوير وتقوية مستوياتهم الثقافية.

‎كما تعرض مكتبة الملك عبد العزيز العامة في “الجادة الثقافية” 30 مخطوطة و10 عملات و5 وثائق و5 كتب نادرة، فيما يعرّف نادي معكال الزوّار بالمطبوعات العربية النادرة.