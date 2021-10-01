سياسة
3 دقيقة قراءة
هل يؤثر تلقي لقاح كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت؟
خلصت دراسة بريطانية إلى أنه لن يقع ضرر بتلقّي لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا في نفس الوقت، وتأتي تلك النتائج وسط استعداد بريطانيا لإطلاق أكبر حملة تطعيم ضد الإنفلونزا في التاريخ هذا العام مع تخفيف قيود وباء كورونا.
هل يؤثر تلقي لقاح كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت؟
بدأت بريطانيا إعطاء بعض المواطنين جرعات من اللقاح في كلتا الذراعين / AA
1 أكتوبر 2021

أظهرت دراسة بريطانية الخميس، أنه لا ضرر من تلقّي لقاح الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، إذ لا يؤثر ذلك سلباً في الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.

وتستعدّ بريطانيا ودول نصف الكرة الشمالي الأخرى لشتاء صعب، إذ من المحتمل أن تزيد حالات الإصابة بالإنفلونزا في ظلّ تخفيف قيود كورونا وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتُعطى جرعات تنشيطية للوقاية من الفيروس لكبار السنّ والأشخاص الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال الصحة في بريطانيا، فيما وعدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أيضاً بإطلاق أكبر برنامج تطعيم ضد الإنفلونزا في التاريخ هذا العام.

ووجدت الدراسة التي قادتها جامعة بريستول أن الآثار الجانبية المُبلَغ عنها عادة ما كانت خفيفة إلى معتدلة في الاختبارات التي أُجريَت بثلاثة لقاحات مضادة للإنفلونزا مع أي جرعة من لقاحات كورونا، سواء من إنتاج فايزر أو أسترازينيكا.

وقالت كبيرة الباحثين راجيكا لازاروس: "هذه خطوة إيجابية حقّاً قد تعني تقليص المواعيد للذين يحتاجون إلى اللقاحين".

وأضافت: "قُدّمَت نتائج هذه الدراسة للجنة المشتركة للتطعيم والتحصين للنظر فيها، وستساعد صانعي السياسات على التخطيط لمستقبل برامج التطعيم المهمة هذه".

وأُعطيَت جرعات في نفس اليوم في كلتا الذراعين.

وتلقّت إحدى المجموعات جرعتين إحداهما من لقاح الوقاية من كورونا والثانية من لقاح الإنفلونزا في الزيارة الأولى، مع إعطاء دواء وهمي في الزيارة الثانية، وتلقّت مجموعة أخرى لقاح كورونا وعلاجاً وهمياً في نفس اليوم متبوعاً بلقاح الإنفلونزا في اليوم الثاني.

ووجدت الدراسة أن 97 في المئة من المشاركين قالوا إنهم على استعداد للحصول على لقاحين في نفس الموعد في المستقبل.

وأُجريَت الدراسة على 679 متطوعاً في 12 موقعاً عبر إنجلترا وويلز، ومن المقرر نشر النتائج الكاملة في مجلة لانسيت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us