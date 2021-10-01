سياسة
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في افتتاح العام التشريعي.. أردوغان: سنجعل نظام حوافز الاستثمار أكثر جاذبية
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، بتطوير نظام حوافز الاستثمار ليغدو أكثر جاذبية، وأكّد في كلمة بمناسبة افتتاح العام التشريعي الخامس للدورة 27 للبرلمان التركي تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد عبر اتخاذ خطوات إصلاحية.
في افتتاح العام التشريعي.. أردوغان: سنجعل نظام حوافز الاستثمار أكثر جاذبية
الرئيس التركي أكّد سعي حكومته لتأسيس نظام عادل لتوزيع الدخل وتوفير فرص عمل للشباب / AA
1 أكتوبر 2021

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، بتطوير نظام حوافز الاستثمار ليغدو أكثر جاذبية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في افتتاح العام التشريعي الخامس للدورة 27 للبرلمان التركي.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن احتياطي المصرف المركزي التركي بلغ 122 مليار دولار.

وأكّد تصميم الحكومة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد عبر اتخاذ خطوات إصلاحية عديدة.

وأردف: "تأسيس نظام عادل لتوزيع الدخل وتوفير فرص عمل لشبابنا يكتسبان لدينا أهمية بالغة".

وأضاف: "سنجعل نظام حوافز الاستثمار أكثر جاذبية، وسنوفر في إطاره دعماً وحوافز نقدية".

من ناحية أخرى ذكر الرئيس أردوغان أن قرار عرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان من أجل التصديق يُعَدّ أولى بشائر ثورة التنمية الخضراء التي أطلقتها حكومته.

وفي موضوع منفصل قال أردوغان: "حللنا المسألة المسماة بـ(المشكلة الكردية) التي تستغلها الأطراف كافة، ومنها التنظيمات الإرهابية، بجميع أبعادها من الحقوق والحريات إلى التنمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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