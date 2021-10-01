سياسة
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صادرات تركيا آخر 12 شهراً تسجّل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية
قال وزير التجارة التركي محمد موش إن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 30٪ خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، محققة 20.8 مليار دولار.
صادرات تركيا آخر 12 شهراً تسجّل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية
وزير التجارة التركي محمد موش: صادرات تركيا في آخر 12 شهراً سجلت رقما قياسيا جديدا / AA
1 أكتوبر 2021

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، الجمعة، تسجيل صادرات بلاده خلال سبتمبر/أيلول 20.8 مليار دولار.

وعقد موش مؤتمر صحفياً مع رئيس مجلس المصدّرين بالبلاد، بالعاصمة أنقرة، تطرّق فيه إلى الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

وقال إنّ صادرات تركيا في آخر 12 شهراً سجّلت رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية بواقع 212.2 مليار دولار.

وأوضح أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 30٪ خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، محققة 20.8 مليار دولار.

وأضاف: "للمرة الأولى في تاريخ جمهوريتنا، تجاوزت صادراتنا (على أساس شهري) عتبة 20 مليار دولار".

وأشار موش إلى أن حجم التجارة الخارجية بلغ في سبتمبر/أيلول الماضي 44.2 مليار دولار، ويعدّ الأعلى على أساس شهري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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