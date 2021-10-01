أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، الجمعة، أنها بدأت ضخّ شحنات الغاز الطبيعي إلى المجر وكرواتيا عبر خط أنابيب "السّيل التركي".

وقالت الشركة، في بيان، إنّ إمدادات الغاز الروسي إلى المجر وكرواتيا بدأت اليوم عبر مسار جديد هو خط أنابيب "السّيل التركي".

والاثنين، أكدت "غازبروم" توقيع اتفاقية نقل الغاز الطبيعي إلى المجر حتى عام 2036، بمعدّل 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً.

و"السّيل التركي"، خطّان لنقل الغاز من روسيا إلى كلٍّ مِن تركيا وأوروبا مروراً بالبحر الأسود، ويُغذّي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي أوروبا وجنوبها.​​​​​

ويُعتبر المشروع أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية العملاقة بين أنقرة وموسكو، ويهدف إلى مدّ أنبوبين بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما.

ووُقّعت الاتفاقية الخاصة بالمشروع بين حكومتَي البلدين في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وصُمّم المشروع ليعمل 50 عاماً على الأقلّ، فيما افتُتح المشروع في 8 يناير/كانون الثاني 2020، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.