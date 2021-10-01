سياسة
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شاهد | ولادة طفل مغربي أثناء رحلة الخطوط الجوية التركية إلى شيكاغو
ولادة الطفل المغربي جرت خلال رحلة الخطوط الجوية التركية بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال رحلتها مع زوجها، بدأت السيّدة المغربية المخاض على ارتفاع 10 آلاف متر فوق مياه المحيط الأطلسي.
شاهد | ولادة طفل مغربي أثناء رحلة الخطوط الجوية التركية إلى شيكاغو
قطعت مشرفة فريق الطائرة غولديرين دوغو الحبل السري للمولود / AA
1 أكتوبر 2021

أبصر طفل مغربي النور خلال رحلة والدته من إسطنبول إلى شيكاغو على متن رحلة للخطوط الجوية التركية بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، حسب وكالة الأناضول.

وخلال رحلتها مع زوجها، بدأت السيّدة المغربية المخاض على ارتفاع 10 آلاف متر فوق مياه المحيط.

وأبلغ فريق المضيفين قائد الطائرة بذلك على الفور، حيث سُئل الركاب ما إذا كان بينهم طبيب، بواسطة مكبّر الصوت.

وإثر ذلك، توجّه أحد المسافرين، وهو جرّاح مخ وأعصاب، إلى مكان السيّدة الحامل التي نُقلت إلى مكان هادئ في الطائرة.

وبعد إتمام عملية الولادة، قطعت مُشرفة فريق الطائرة غولديرين دوغو، الحبل السّري للمولود، الذي منحه والده اسم "المهدي".

ولوحظ تمتّع السيّدة وطفلها بحالة صحيّة جيّدة عقب الولادة، حيث خضعا لمراقبة صحية عن قرب من طاقم الطائرة، قبل أن يُنقلا إلى المستشفى مباشرة لدى وصول الرحلة إلى وجهتها من أجل القيام بالفحوصات الطبية التخصصية اللازمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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