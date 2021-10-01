أبصر طفل مغربي النور خلال رحلة والدته من إسطنبول إلى شيكاغو على متن رحلة للخطوط الجوية التركية بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، حسب وكالة الأناضول.

وخلال رحلتها مع زوجها، بدأت السيّدة المغربية المخاض على ارتفاع 10 آلاف متر فوق مياه المحيط.

وأبلغ فريق المضيفين قائد الطائرة بذلك على الفور، حيث سُئل الركاب ما إذا كان بينهم طبيب، بواسطة مكبّر الصوت.

وإثر ذلك، توجّه أحد المسافرين، وهو جرّاح مخ وأعصاب، إلى مكان السيّدة الحامل التي نُقلت إلى مكان هادئ في الطائرة.

وبعد إتمام عملية الولادة، قطعت مُشرفة فريق الطائرة غولديرين دوغو، الحبل السّري للمولود، الذي منحه والده اسم "المهدي".

ولوحظ تمتّع السيّدة وطفلها بحالة صحيّة جيّدة عقب الولادة، حيث خضعا لمراقبة صحية عن قرب من طاقم الطائرة، قبل أن يُنقلا إلى المستشفى مباشرة لدى وصول الرحلة إلى وجهتها من أجل القيام بالفحوصات الطبية التخصصية اللازمة.