هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بنيل حكومته ثقة البرلمان، ودعاه إلى زيارة تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقّاه ميقاتي من الرئيس أردوغان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية في بيان.

وخلال الاتصال، تمنّى الرئيس التركي أن "يستعيد لبنان عافيته سريعاً وينعم بدوام الازدهار".

كما وجّه أردوغان دعوة إلى ميقاتي لزيارة تركيا لبحث كل ما يحتاجه لبنان خلال هذه الفترة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وتشكّلت حكومة لبنان برئاسة ميقاتي في سبتمبر/أيلول 2021، عقب 13 شهراً من التعثّر، إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيّام من انفجار مرفأ بيروت.

ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حدّاً للأزمة الاقتصاديّة الحادّة الّتي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، وأدّت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدّلات الفقر، فضلاً عن شحّ في المحروقات والأدوية وسلع أساسيّة أخرى.