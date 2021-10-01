سياسة
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كم خسر نادي برشلونة الإسباني خلال السنة المالية 2020-2021؟
كشف نادي برشلونة الإسباني، الذي يشهد أزمة رياضية ومالية، تسجيله خسارة قدرها 481 مليون يورو للسنة المالية 2020-2021، ونفقات قياسية تقدّر بنحو 1.136 مليار يورو. وتعدّ الخسائر أكبر بمرّتين ونصف تقريباً مما كان يتوقّعه النادي الكاتالوني.
كم خسر نادي برشلونة الإسباني خلال السنة المالية 2020-2021؟
سجّل نادي برشلونة الإسباني خسارة قدّرها 481 مليون يورو للسنة المالية 2020-2021 / Reuters
1 أكتوبر 2021

سجّل نادي برشلونة الإسباني خسارة قدّرها 481 مليون يورو للسنة المالية 2020-2021، ونفقات قياسية تقدّر بنحو 1.136 مليار يورو، حسب ما أعلن النادي الكاتالوني، الجمعة، متوقعاً تسجيل أرباح اعتباراً من الموسم الحالي.

وكشف النادي، الذي يشهد أزمة رياضية ومالية، أنّ "الميزانية العامة لموسم 2020/21، مع دخل 631 مليون يورو و1.136 مليار يورو في النفقات، تظهر خسارة قدّرها 481 مليون يورو بعد دفع الضرائب".

وتُعدّ هذه الخسائر أكبر بمرّتين ونصف تقريباً مما كان يتوقّعه النادي، أي نحو 200 مليون يورو بسبب الجائحة على وجه الخصوص.

وأضاف برشلونة: "زادت نفقات التشغيل بنسبة 19% مقارنة بالموسم السابق، من 955 مليون يورو إلى 1.136 مليار يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي".

وبلغت الإيرادات 631 مليون يورو، أي أقلّ بنسبة 26% عمّا كانت عليه في 2019/20 (855 مليون يورو)، وأقل بنسبة 24% من الميزانية التقديرية الموضوعة قبل موسم 2020/21.

وبالنسبة للسنة المالية 2021/2022، وبينما يحتلّ برشلونة المركز السادس في الدوري الإسباني والأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد جولتين من المنافسات، يستعدّ النادي الإسباني لتقديم ميزانية إلى جمعية "سوسيوس" (المشجّعون الأعضاء) في 17 أكتوبر/تشرين الأول، مع توقّع أرباح بخمسة ملايين يورو مع نهاية الموسم.

ويأمل نادي "بلاوغرانا" في تحقيق إيرادات تبلغ 765 مليون يورو، أو 21% أكثر من الموسم الماضي، بفضل إعادة الافتتاح التدريجي لمرافق النادي، بما في ذلك ملعب "كامب نو" والمتاجر الرسمية.

ويتوقّع برشلونة أيضاً نفقات استكشافية تُتيح له استقدام لاعبين وتبلغ قيمتها 784 مليون يورو، مع انخفاض كبير في الرواتب الرياضية بنسبة 31%، وذلك بفضل رحيل لاعبين كانوا يتقاضون رواتب ضخمة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان الصيف الحالي، وتضحية لاعبين آخرين لا يزالون في النادي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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