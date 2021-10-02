سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021
إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال وسقوط مُسيّرة في بيتا / AFP
2 أكتوبر 2021

أهم الأحداث:

إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال وسقوط مُسيّرة في بيتا، وصادرات تركيا آخر 12 شهراً تسجّل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية.

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إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال وسقوط مُسيّرة في بيتا

أُصيب 19 فلسطينياً بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مناطق عدّة بالضفة الغربية المحتلة تنديداً بالاستيطان. [TRT عربي]

وفي "بيتا" أظهر مقطع فيديو سقوط طائرة إسرائيلية مُسيّرة تُستخدم في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. [TRT عربي]

وفي جنوب الضفة أدّى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة في دوّار ابن رشد وسط مدينة الخليل للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. [TRT عربي]

صادرات تركيا آخر 12 شهراً تسجّل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش الجمعة تسجيل صادرات بلاده خلال سبتمبر/أيلول 20.8 مليار دولار. [TRT عربي]

وقال إنّ صادرات تركيا في آخر 12 شهراً سجّلت رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية بواقع 212.2 مليار دولار. [TRT عربي]

وأضاف: "للمرة الأولى في تاريخ جمهوريتنا، تجاوزت صادراتنا (على أساس شهري) عتبة 20 مليار دولار". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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