أهم الأحداث:

إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال وسقوط مُسيّرة في بيتا، وصادرات تركيا آخر 12 شهراً تسجّل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية.

الجديد على TRT عربي:

الأكثر مشاهدة على نتفلكس.. لمَ لا يمكننا التوقف عن مشاهدة "لعبة الحبار"؟

"ترحيل وآلام أخرى".. ما معالم إصلاح نظام اللجوء الذي تتعهد به حكومة فرنسا؟

شاهد!

"سولو تورك" يُحلّق فوق بركان "إتنا"

إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال وسقوط مُسيّرة في بيتا

أُصيب 19 فلسطينياً بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مناطق عدّة بالضفة الغربية المحتلة تنديداً بالاستيطان. [TRT عربي]

وفي "بيتا" أظهر مقطع فيديو سقوط طائرة إسرائيلية مُسيّرة تُستخدم في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. [TRT عربي]

وفي جنوب الضفة أدّى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة في دوّار ابن رشد وسط مدينة الخليل للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. [TRT عربي]

صادرات تركيا آخر 12 شهراً تسجّل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش الجمعة تسجيل صادرات بلاده خلال سبتمبر/أيلول 20.8 مليار دولار. [TRT عربي]

وقال إنّ صادرات تركيا في آخر 12 شهراً سجّلت رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الجمهورية بواقع 212.2 مليار دولار. [TRT عربي]

وأضاف: "للمرة الأولى في تاريخ جمهوريتنا، تجاوزت صادراتنا (على أساس شهري) عتبة 20 مليار دولار". [TRT عربي]