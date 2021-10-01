سياسة
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قالن: لسنا قوة احتلال في سوريا ولنا الحق في دخولها كما روسيا وأمريكا
بيّن إبراهيم قالن أنّ بعض "الأصدقاء الأوروبيين" ينتقدون تركيا لنشرها قوات في سوريا، قائلاً: "رغم أن ذلك يجب أن يرضيهم، فنحن علينا أن نُبقي الناس في المناطق التي تحت سيطرتنا، فـ2.5 مليون شخص لا يغادرون المنطقة بوجود الجنود الأتراك في إدلب".
قالن: لسنا قوة احتلال في سوريا ولنا الحق في دخولها كما روسيا وأمريكا
قالن: تركيا لاقت العقوبات بدل الشكر لأنها أضرت بوجود "PKK" الإرهابي في المنطقة / AA
1 أكتوبر 2021

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنّه "إذا اعتُرف بحق روسيا والولايات المتحدة في الدخول إلى سوريا، فإنّ تركيا أيضاً تملك الحق نفسه".

جاء ذلك في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، نُشرت الجمعة، أشار فيها إلى أنه لا ينتظر أن يرسل الغرب قوات إلى المنطقة من أجل حماية المعارضة في إدلب السورية.

وأضاف: "هذا غير وارد، واقترحنا أعوام 2015 و2016 و2017 إقامة منطقة آمنة، فلو أُعلنت منطقة حظر طيران في تلك الفترة، لما كان هذا العدد من الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا، فهذه الفرصة ضاعت".

وبيّن أنّ بعض "الأصدقاء الأوروبيين" ينتقدون تركيا لنشرها قوات في سوريا، قائلاً: "رغم أن ذلك يجب أن يرضيهم، فنحن علينا أن نُبقي الناس في المناطق التي تحت سيطرتنا، فـ2.5 مليون شخص لا يغادرون المنطقة بوجود الجنود الأتراك في إدلب".

وأوضح أن أصدقاء بلاده في الغرب يتصرّفون وكأن تركيا قوة احتلال (في سوريا)، مشدداً على أنّ أنقرة لم تطمع في أراضي سوريا، لكنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة من أجل أمنها وأمن السوريين في المنطقة.

وبيّن قالن أنّ تركيا لاقت العقوبات بدل الشكر، لأنها أضرّت بوجود "PKK" الإرهابي في المنطقة.

ورفض ادعاءات انتهاك تركيا للقانون الدولي في سوريا، مؤكداً أن من ينتهك القانون الدولي هما النظام السوري و"PKK".

وتساءل: "هل حُلّت هاتان المشكلتان؟ لماذا يُركّز على تركيا؟ فنحن لنا حق مشروع في الدفاع عن النفس هناك، فإذا اعتُرف بحق روسيا والولايات المتحدة في دخول سوريا، فنحن نمتلك الحق نفسه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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