سياسة
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المسلمون ببلجيكا يلجؤون إلى القضاء بعد حظر الذبح الحلال
قدّمت جمعيات إسلامية في بلجيكا استئنافاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية حظر الذبح الحلال للحيوانات.
المسلمون ببلجيكا يلجؤون إلى القضاء بعد حظر الذبح الحلال
المنظمات الإسلامية تعتزم الطعن في حكم المحكمة البلجيكية العليا الذي يحظر ذبح الحيوانات / AA
2 أكتوبر 2021

أعلنت جمعيات إسلامية في بلجيكا الجمعة تقديم استئناف للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية حظر الذبح الحلال للحيوانات.

وقالت الجمعيات في بيان إن "المكتب التنفيذي للمسلمين في بلجيكا والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية قررا استئناف الحكم أمام المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بعد أن وافقت أعلى هيئة قضائية في بلجيكا على الحظر الخميس".

وأوضح البيان أن "تقنيات الذبح الدينية الحالية هي البديل عن صعق الحيوانات وتتوافق تماماً مع متطلبات الصحة العامة وسلامة الغذاء ورعاية الحيوان".

وفي 2019 دخلت تشريعات جديدة بشأن حماية الحيوانات ورفاهيتها حيز التنفيذ في منطقتَي "والونيا" (المنطقة الجنوبية لبلجيكا) و"فلاندرز" (الشطر الشمالي الناطق بالهولندية).

ويحظر القانون الذبح وفق الشعائر الإسلامية واليهودية التقليدية، ويلزم الجزارين بصعق الحيوانات قبل تقطيعها.

وطعنت المنظمات الإسلامية واليهودية على مشروع القانون بحجة أن حظر الذبح يتعارض مع حرية الدين.

وحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية فإن عملية الذبح الشرعي تسمى "الحلال" لدى المسلمين و"كوشر" لدى اليهود.

وتتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين (الإسلامية واليهودية) أن تكون الذبيحة سليمة صحياً، وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام الصعق الكهربائي أو التخدير، باعتبارهما لا يتوافقان مع أحكام الشريعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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