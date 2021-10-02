سياسة
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قناة هولندية: طالبان استدعت مترجمين عملوا لصالح هولندا إلى المحكمة
قالت قناة "أن أو أس" الهولندية الرسمية الجمعة إن طالبان استدعت مترجمين أفغاناً عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة وهددت بالاقتصاص من أقربائهم في حال تخلفهم عن ذلك.
قناة هولندية: طالبان استدعت مترجمين عملوا لصالح هولندا إلى المحكمة
قناة "أن أو أس" الهولندية زعمت تلقي المترجمين رسائل من طالبان بضرورة مثولهم أمام المحكمة  / AFP
2 أكتوبر 2021

استدعت طالبان مترجمين أفغاناً عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة، وهددت بالاقتصاص من أقربائهم في حال تخلفهم عن ذلك، وفق ما أفادت قناة "أن أو أس" الهولندية الرسمية الجمعة.

وقالت رسالة لطالبان عرضتها القناة إن المترجمين لجأوا إلى الاختباء لكن أفراد عائلاتهم سيتحملون المسؤولية في حال عدم مثولهم أمام المحكمة "من أجل إنزال العقاب الشديد بهم كي يتعلم الخونة الآخرون درساً".

وأضافت القناة أن الشخص الذي تلقى الرسالة كان يعمل في وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في أفغانستان، وهو متهم بتلقي "أموال ممنوعة ومخزية" من أجانب.

وجاء في رسالة أخرى تلقَّاها مترجم اتهمته طالبان بالمسؤولية عن مقتل بعض عناصرها: "سننتقم، وإذا لم نتمكن من الإمساك بك فسنسوي الحساب مع أقربائك".

وذكرت قناة "أن أو أس" أن جميع المؤشرات تظهر أن الرسائل التي تحمل أختاماً رسمية قد أرسلتها طالبان.

وقالت إنها اتصلت بنحو 10 مترجمين أو أشخاص سبق أن عملوا مع الهولنديين، إذ أعرب الجميع عن أن وضعهم يزداد صعوبة.

وحضت طالبان في يونيو/حزيران المترجمين الذين عملوا مع القوات الأجنبية على التوبة، لكنها طلبت منهم البقاء في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية، مؤكدة أنهم لن يتعرضوا للأذى.

وأعلنت حركة طالبان بعد توليها السلطة مباشرة عفواً عاماً عن مسؤولي الحكومة الأفغانية والمسؤولين العسكريين.

لكن على الرغم من تعهدها بعدم الانتقام فإن تقريراً سرياً للأمم المتحدة أشار إلى ملاحقة طالبان للأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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