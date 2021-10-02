سياسة
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نصائح من الـFBI للحفاظ على الأمن الإلكتروني لمستخدمي الإنترنت
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمناسبة حلول شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، قائمة بالنصائح للمستخدمين للحفاظ على أمن أجهزتهم وحساباتهم على شبكة الإنترنت.
نصائح من الـFBI للحفاظ على الأمن الإلكتروني لمستخدمي الإنترنت
FBI ينشر قائمة نصائح لمستخدمي الإنترنت للحفاظ على أمن أجهزتهم وحساباتهم / Reuters
2 أكتوبر 2021

بمناسبة حلول شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف أكتوبر/تشرين الأول من كل عام قدّم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نصائح للمستخدمين للحفاظ على أمن أجهزتهم وحساباتهم على شبكة الإنترنت.

وذكر المكتب والوكالات الشريكة له أن "شهر التوعية بالأمن السيبراني يعد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويجري العمل خلاله على زيادة الوعي بالأمن السيبراني وتأكيد الجهد الجماعي المطلوب لوقف الجرائم الإلكترونية والسرقات وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت".

وشدد المكتب على أنه من أوائل الوكالات المسؤولة عن "التحقيق الإلكتروني (السيبراني)"، وأنه يعمل على إبقاء المستخدمين "آمنين" على الإنترنت، لافتاً إلى ضرورة اتباع بعض النصائح للمساعدة في الحماية وإمكانية التبليغ عن أي جريمة عبر الإنترنت من قبل "الضحية".

ونشر الـFBI قائمة "نصائح السلامة على الإنترنت"، تضمنت "تحديث أنظمة البرامج واستخدام برنامج جيد لمكافحة الفيروسات وفحص عنوان البريد الإلكتروني الوارد والروابط (لينك) في جميع المراسلات".

وأشار المكتب إلى أنه "غالباً ما يقلد المحتالون موقعاً شرعياً أو عنوان بريد إلكتروني باستخدام أحرف تحدث اختلافات بسيطة في الهجاء أو التسمية".

ونوّه بأنه "إذا وصلت رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية مشبوهة إلى طلب يتعلق بتحديث معلومات الحسابات فيجب التحقق منها وعدم اتباع الروابط الواردة في الرسائل أو الاتصال بأرقام الهواتف المذكورة فيها".

وشدد على أهمية "زيارة الموقع المتخصص بالحساب أو الاتصال بأرقام الهاتف المدرجة على المواقع الرسمية للحسابات للتأكد مما إذا كان شيء يحتاج إلى تحديث بالفعل".

وفيما يخص المرفقات (أتاشمنت) قال المكتب إنه "يجب أن لا يفتح المستخدم أي مرفقات إلا إذا كان ينتظرها، كملف أو مستند أو فاتورة، ويجب التحقق من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل قبل فتحها".

وشملت القائمة أيضاً "التدقيق" في جميع الطلبات الإلكترونية الخاصة بالدفع أو تحويل الأموال، و"التشكيك" بأي رسالة تحث على اتخاذ إجراء فوري، والتأكد من وجود "التصديق المزدوج".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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