سياسة
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أين الجثة؟.. هكذا أحيت واشنطن بوست الذكرى الثالثة لمقتل خاشقجي
نظّم عدد من النشطاء والسياسيين السعوديين والأمريكيين وقفة أمام السفارة السعودية في واشنطن تلتها فاعلية أمام الكونغرس للمطالبة بالكشف عن مكان جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل قبل 3 أعوام بعد دخوله سفارة بلاده في إسطنبول.
أين الجثة؟.. هكذا أحيت واشنطن بوست الذكرى الثالثة لمقتل خاشقجي
جمال خاشقجي / Reuters
2 أكتوبر 2021

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية صفحتها الأخيرة كاملة لنشر صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الذكرى الثالثة لاغتياله.

وكتبت الصحيفة الأمريكية التي كان خاشقجي يكتب مقالات على صفحاتها عنواناً عريضاً مع الصورة "?Where’s The Body" (أين الجسد؟)، في إشارة إلى المطالبات المتكررة للسعودية بكشف مكان جثة الصحفي السعودي.

ونظّم ناشطون مؤيدون للديمقراطية ومطالبون بالعدالة لخاشقجي وقفة وهم يحملون الصفحة الأخيرة من الصحيفة أمام السفارة السعودية في واشنطن، للتذكير بالجريمة.

وجاءت الوقفة أمام السفارة السعودية في واشنطن قبيل تنظيم فاعلية أمام مبنى الكونغرس لتخليد ذكرى الصحفي السعودي في ذكرى مرور ثلاث سنوات على اغتياله من النظام السعودي.

وحضر الفاعلية التي نُظمت أمام مبنى الكونغرس، المقر الرئيسي للسلطة التشريعية، حشد من السياسيين والناشطين السعوديين، وسياسيون من الولايات المتحدة الأمريكية وداعمون للديمقراطية.

ورفع المشاركون في الفاعلية الشموع تخليداً لذكرى الصحفي السعودي المرموق.

وأكد المتحدثون ضرورة محاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الجريمة باعتباره الشخص المسؤول عن إصدار أمر قتل خاشقجي.

ودعوا لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في المملكة الذين كانوا يطالبون بإصلاح النظام السياسي والاجتماعي في البلاد.

وطالب المشاركون الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بترجمة الأقوال إلى أفعال، بشأن محاسبة المتورطين الرئيسيين في قتل خاشقجي.

ودعا المتحدثون للكشف عن مكان إخفاء جثة خاشقجي، باعتبار أن السلطات السعودية اعترفت بقتله من دون التطرق إلى الحديث عن مكان وجود جثته.

مصدر:TRT عربي
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