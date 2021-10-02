سياسة
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طائرة جديدة تنضمّ لأسطول المُسيَّرات التركية.. تعرّف أبرز مميزات "باها"
شركة "هافلسان" (HAVELSAN)، التركية للصناعات الإلكترونية والجوية، تُجري أول تجربة ناجحة على الطائرة بدون طيار "باها" BAHA، ذات الإقلاع والهبوط العمودي. وتزن "باها" 30 كغ، وتحمل 5 كغ، ويمكنها العمل في الأجواء الغائمة.
طائرة جديدة تنضمّ لأسطول المُسيَّرات التركية.. تعرّف أبرز مميزات "باها"
"باها" مُسيّرة جديدة تنضمّ لأسطول المُسيّرات التركية / AA
2 أكتوبر 2021

أجرت شركة "هافلسان" (HAVELSAN) التركية للصناعات الإلكترونية والجوية، أول تجربة ناجحة على طائرة بدون طيار "باها" BAHA، ذات الإقلاع والهبوط العمودي.

وقال محيي الدين سولماز المدير العام لشركة "هافلسان"، في تصريح لوكالة الأناضول، إن الشركة أنهت مؤخراً الاختبارات الميدانية الأولى للطائرة بدون طيار "باها" بحضور قوى أمنية.

وأوضح أن الاختبارات الميدانية تتيح للشركة تطوير أنشطتها عبر النتائج التي تحصل عليها خلال التجارب، وقال: "نأمل أن نجرّب هذه المدخلات (الجديدة) في الميدان مجدداً في بداية عام 2022 وأن نرى نتائج ناجحة".

وأشار سولماز إلى أنّ الطائرة بدون طيار "باها " تزن 30 كغ، وتحمل 5 كغ، ويمكنها العمل في الأجواء الغائمة، إضافة إلى قدرتها على أداء مهام مستقلة في المناطق الحدودية.

وقال: "لقد أجرينا اختبارات على الطائرة بدون طيار في ظروف ميدانية مختلفة بالمناطق الحدودية، خاصة أنها تتمتع بقدرة طيران عمودية في الإقلاع والهبوط".

ولفت إلى أن "باها" قامت برحلة على ارتفاع 7500 قدم، على بُعد 10 كيلومترات من مركز الدعم الأرضي، واستقبلت صوراً وأرسلتها لأغراض الاستطلاع والمراقبة، وأجرت إقلاعاً ذاتياً بمعدات محلية ووطنية.

وأكد سولماز أنه بفضل التقنيات المستخدمة لدى "هافلسان"، يمكن لقائد واحد التحكّم بالطائرة بدون طيار "باها "، بالتزامن مع قيادته لعربات برية وإجراء مهمات مشتركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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