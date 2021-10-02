سياسة
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الجزائر توضح حقيقة مطاردة قواتها لغواصة إسرائيلية
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها تنفي أنباءً تداولتها وسائل إعلام بشأن مطاردة قواتها غواصة إسرائيلية دخلت مياهها الإقليمية وحاولت جمع معلومات عن مناورة بحرية أقامتها الجزائر يومي 29 و30 سبتمبر/أيلول.
الجزائر توضح حقيقة مطاردة قواتها لغواصة إسرائيلية
وزارة الدفاع الوطني كذّبت في بيان الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام جزائرية بشأن الغواصة الإسرائيلية
2 أكتوبر 2021

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أنباءً متداولة حول مطاردة قواتها غواصة إسرائيلية دخلت المياه الإقليمية للبلاد، غربي البحر المتوسط.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني تعليقا على مزاعم تداولتها مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية، وتناقلتها وسائل إعلام محلية.

وبحسب هذه المصادر، فإن البحرية الجزائرية طاردت قبل أيام غواصة إسرائيلية حاولت جمع معلومات عن مناورة بحرية أقامتها الجزائر يومي 29 و30 سبتمبر/أيلول غربي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيانها، إنها "تكذّب بصفة قطعية مجمل هذه الأخبار، التي تداولتها هذه الوسائل الإعلامية".

وأضافت: "التمرين البحري (المناورة) المذكور، الذي نُفّذ بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة جرجرة، لم يُسجّل خلاله أي حادث يُذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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