قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، السبت، إن "العدالة لم تتحقق بعد في قضية مقتل صحفيها السعودي جمال خاشقجي".

جاء ذلك في مقال بعنوان "العدالة لخاشقجي لم تتحقق" بمناسبة مرور ثلاثة أعوام، على مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقالت الصحيفة في المقال، "لم يُعاقب المسؤولون عن مقتل خاشقجي حتى الآن، في القضية التي هزّت الرأي العام الدولي".

وشددت على "عدم وجود أي تطوّر ملموس في مجريات التحقيق التي أعقبت الواقعة، بغرض الكشف عن الجناة والمتسببين الرئيسيين".

وأشارت إلى "سجلّ الرياض سيئ السّمعة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وتنفيذها حملات للاعتقالات التعسفية في حق أصحاب الفكر والرأي الآخر".

وأواخر فبراير/شباط الماضي، نشرت الولايات المتحدة ملخص تقرير للمخابرات الأمريكية استبعد أن يغتال مسؤولون سعوديون خاشقجي من دون ضوء أخضر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسيطر على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة.

فيما رفضت الحكومة السعودية ما وصفته بـ"التقييم السلبي والزائف وغير المقبول" للتقرير الأمريكي، ورأت أنه يحتوي على "معلومات واستنتاجات غير دقيقة".