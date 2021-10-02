سياسة
3 دقيقة قراءة
ملك الأردن يوجّه حكومته بالعفو عن المدانين في قضايا "إطالة اللسان"
قال الديوان الملكي الأردني إن الملك وجّه حكومته لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، والسير بإجراءات عفو خاص عنها، إذ تنص المادة 195 من قانون العقوبات على أن "يُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من ثبتت جراءته بإطالة اللسان على جلالة الملك".
ملك الأردن يوجّه حكومته بالعفو عن المدانين في قضايا "إطالة اللسان"
أسقط القضاء في أبريل/نيسان الماضي حكماً عن مواطنة تُدعى آثار الدباس كانت متهمة بإطالة اللسان على الملك / AP
2 أكتوبر 2021

وجّه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني حكومته، السبت، إلى دراسة جميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان"، والسير بإجراءات عفو خاص عنها.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك عبد الله "وجّه الحكومة، اليوم، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافاً لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدرت بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من ثبتت جراءته بإطالة اللسان على جلالة الملك أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك وقام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إلى حمل غيره للقيام بأي من تلك الأفعال".

وقبل عام 2017، كان المتهمون في هذه القضايا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، لكنها تحولت بعد ذلك إلى المحاكم النظامية.

ورغم مطالبات سابقة من قانونين بضرورة تعديل المادة، إلا أن ذلك يحتاج إلى مشروع قانون معدل، لعرضه على البرلمان والمرور بالمراحل الدستورية، ليصبح قانونا نافذا.

وبحسب المادة 51 من قانون العقوبات الأردني، فإن العفو الخاص يمنحه الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه.

كما تُبيّن المادة ذاتها بأن العفو الخاص لا يصدر عمن لم يكن قد حُكم عليه حكم مبرم (قطعي)، ويكون شخصيا، ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أسقط القضاء حكما عن مواطنة تدعى "آثار الدباس" كانت متهمة "بإطالة اللسان على الملك"، حيث هاتفها الأخير وأعرب عن دعمه لها، بعد أن انتشرت قضيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت مواقع إخبارية أردنية، حينها، أن الحادثة وقعت خلال مشادة أثناء محاولة الاصطفاف لسيارات، حيث قالت المشتكية: "أنا بسوق أحسن منك ومن أبيك"، فاستشاطت المشتكى عليها غضبا في دفاعها عن والدها المتوفى منذ عشرين عاما، فقالت: "أبوي أحسن من الملك".

وعام 2019، أصدر عاهل الأردن مرسوما ملكيا بالتصديق على قانون "العفو العام"، الذي أقره البرلمان بغرفتيه، ويعدّ الثالث من نوعه منذ توليه الحكم عام 1999.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us