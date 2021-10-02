فرضت السلطات التركية غرامة مالية قدرها 216 ألفا و90 ليرة (نحو 24.5 ألف دولار) على سوريّيْن اثنين حاولا نقل طيور الحسّون إلى سوريا عبر ولاية كليس (جنوب).

وتلقّت فرق الاستخبارات ومكافحة التهريب في المعبر، معلومات تُفيد بأن سوريّيْن اثنين يريدان العبور إلى بلادهما وسينقلان في حقائبهما طيور الحسّون، حسب وكالة الأناضول.

وأوضحت الوكالة أنّ الفرق أحبطت المحاولة وضبطت 49 طائر حسّون في حقائب الشخصين، ولدى تفتيشها منازليهما ضبطت الفرق أيضاً 173 طائر حسّون.

وفرضت مديرية حماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية بولاية كليس، على الشخصين غرامة قدرها 216 ألفًا و90 ليرة تركية، بموجب معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، وحررت المديرية الطيور وأعادت إطلاقها في الطبيعة.