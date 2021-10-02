سياسة
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بعد دعوات البرلمان الأوروبي لمقاطعته.. إدارة "إكسبو دبي" تعلن مصرع 3 عمال
أعلنت إدارة معرض "إكسبو 2020" في دبي، أن ثلاثة عمال قضوا فيما أصيب  أكثر من 70 آخرين أثناء تشييد الموقع. وكُشف عن هذه الأرقام بعد دعوة البرلمان الأوروبي إلى مقاطعة المعرض العالمي الذي يستمرّ لستة أشهر، منتقداً سجلّ حقوق الإنسان في الإمارات.
بعد دعوات البرلمان الأوروبي لمقاطعته.. إدارة "إكسبو دبي" تعلن مصرع 3 عمال
شارك أكثر من 200 ألف عامل في بناء الموقع الضخم في ضواحي دبي / AP
2 أكتوبر 2021

لقي ثلاثة عمال مصرعهم وسُجّلت أكثر من 70 إصابة خطيرة أثناء تشييد موقع "إكسبو 2020" في دبي، وفق ما أعلنت إدارة المعرض التي شددت على أن معايير السلامة المتبعة "عالمية المستوى".

وكُشف عن هذه الأرقام بعد أن دعا البرلمان الأوروبي إلى مقاطعة المعرض العالمي الذي يستمرّ ستة أشهر، منتقداً سجلّ حقوق الإنسان في الإمارات والممارسات "غير الإنسانية" تجاه العمال المهاجرين.

وشارك أكثر من 200 ألف عامل في بناء الموقع الضخم في ضواحي دبي، والذي يضمّ مئات الأجنحة والمرافق الأخرى في ساحة عرض تمتدّ على ضعف مساحة "موناكو".

وكثيراً ما تتعرض الإمارات لانتقادات من منظمات حقوقية حول طريقة معاملتها العمال المتحدّرين في الأغلب من دول جنوب آسيا.

وجاء في بيان بالعربية لمعرض إكسبو: "كانت هناك للأسف ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالعمل، و72 إصابة خطيرة حتى الآن". وشدد رغم ذلك على أن حماية العمال تمثّل "أولوية قصوى".

وأوضح المعرض أنه انتُهي من 247 مليون ساعة عمل في الموقع، مضيفاً أن تواتر الحوادث أقلّ مقارنة ببريطانيا.

وأضاف البيان أن إدارة إكسبو "وضعت سياسات ومعايير وعمليات عالمية المستوى تحمي وتدعم صحة وسلامة ورفاهية جميع المشاركين".

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار المعرض السبت، إن بلاده "ليست طرفاً في قرار البرلمان الأوروبي".

وأضاف في تصريح للصحافيين: "علاقتنا مع الإمارات استراتيجية وهي وثيقة للغاية ويمكننا أن نتحدث بكل شفافية، وإذا أردنا أن نقول شيئا لحكومة الإمارات سنفعل ذلك ولكن خلف الأبواب المغلقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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