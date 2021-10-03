سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021
الجزائر تستدعي سفيرها من فرنسا / AP
3 أكتوبر 2021

أهم الأحداث:

الجزائر تستدعي سفيرها من فرنسا للتشاور، وواشنطن بوست تقول إن قتلة جمال خاشقجي لا يزالون طلقاء والعدالة لم تتحقق بعد.

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الجزائر تستدعي سفيرها من فرنسا للتشاور

أعلن التليفزيون الرسمي الجزائري السبت استدعاء البلاد سفيرها في باريس بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون‎. [TRT عربي]

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان إنه "على خلفية التصريحات غير المكذّبة لعدد من المصادر الفرنسية والمنسوبة إلى الرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضاً قاطعاً أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات". [TRT عربي]

واشنطن بوست: قتلة خاشقجي طلقاء والعدالة لم تتحقق بعد

قالت صحيفة: "واشنطن بوست" الأمريكية السبت إن "العدالة لم تتحقق بعد في قضية مقتل صحفيها السعودي جمال خاشقجي". [TRT عربي]

جاء ذلك في مقال بعنوان "العدالة لخاشقجي لم تتحقق" بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018. [TRT عربي]

وقالت الصحيفة في المقال: "لم يُعاقَب المسؤولون عن مقتل خاشقجي حتى الآن في القضية التي هزّت الرأي العام الدولي". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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