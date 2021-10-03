ضرب الإعصار "شاهين" فجر الأحد عدداً من المناطق في سلطنة عمان، متسبباً بأمطار شديدة وأجواء عاصفة مع توقعات بوصوله إلى الإمارات العربية المتحدة ظهر الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بتلقيها بلاغات متعددة عن أشخاص احتجزوا بمركباتهم في العاصمة مسقط، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها بسبب الإعصار الذي يبعد مركزه حالياً نحو 60 كيلومتراً عن العاصمة.

وقالت الوكالة إن ارتفاع منسوب المياه تسبب في قطع الحالة المرورية في عدة مناطق، منها طريق السلطان قابوس، وحي الوزارات، ومقابل طريق جامع السلطان قابوس الأكبر.

ووجهت السلطات العمانية تحذيرات إلى المواطنين بضرورة إعتلاء منازلهم في المناطق التي غمرتها مياه الأمطار.

وشارك بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر سيارات عالقة في مياه الأمطار التي غطت الشارع.

وأظهرت مقاطع متداولة شوارع العاصمة مسقط وهي غارقة في المياه ليلة الأحد، وظهرت تتدفق بقوة بين السيارات، فيما تداول آخرون مقاطع تظهر سرعة عاتية للرياح.

ونشر مواطنون مقاطع تظهر غمر بعض شوارع ومناطق العاصمة بمياه الأمطار.

وأخلت السلطات المواطنين في بعض المناطق الساحلية ونقلهم إلى مراكز الإيواء، فيما تداول مستخدمون على تويتر مقاطع تدعو فيها الشرطة بولاية صحار المواطنين للتوجه لمراكز الإيواء.

وفي وقت سابق مساء السبت، أفاد تلفزيون السلطنة عبر حسابه الموثق على تويتر، بـ"بدء إخلاء المواطنين في المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء"، دون ذكر إحصاء.

وتحت عنوان "تحذير"، قالت هيئة الطيران المدني العمانية، في بيان، إن "الإعصار شاهين يستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركزه حوالي 200 كم عن محافظة مسقط (العاصمة)".

وقالت إن "التأشيرات المباشرة (للإعصار) ستبدأ صباح الأحد، وستكون مصحوبة برياح شديد السرعة تتراوح بين 40 و60 عقدة، وأمطار رعدية غزيرة جدا تؤدي لفيضان أودية، فضلا أن البحر سيكون شديد الهيجان".

وأهابت بـ"الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة".

أما في الإمارات التي توقع خبراء الطقس أن يصلها تأثير الإعصاء ظهر الأحد، فقد أعلن الفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن "بعض المناطق الساحلية الشرقية ستتأثر بالإعصار من الأحد حتى الثلاثاء"، داعيا قاطني تلك المناطق باتباع "التدابير" المعلنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المحلية الرسمية "وام".

ومنعت السلطات ارتياد الشواطئ والبحر، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة".