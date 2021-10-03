سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس الفلبين يقول إن ابنته سترشح نفسها للرئاسة في انتخابات 2022
على الرغم من إعلان الرئيس الفلبينى رودريغو دوتيرتي أنه سيعتزل السياسة، فإن تقارير إعلامية أفادت بأن ابنته سارة دوتيرتي التي تشغل حالياً منصب رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدن الفلبين، سترشح نفسها في الانتخابات الرئاسية 2022.
رئيس الفلبين يقول إن ابنته سترشح نفسها للرئاسة في انتخابات 2022
تات
3 أكتوبر 2021

ذكرت محطة (إيه بى إس-سى بى إن) الإخبارية فى ساعة متأخرة من مساء السبت أن ابنة الرئيس الفلبينى رودريغو دوتيرتي سترشح نفسها للرئاسة فى انتخابات العام المقبل، وأن مساعد والدها منذ فترة طويلة الذي رشح نفسه لمنصب نائب الرئيس سيكون نائبها.

وتشغل سارة دوتيرتي-كاربيو حالياً منصب رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدن الفلبين، وتقدمت يوم السبت للترشح لمنصب رئيس البلدية مرة أخرى. وسبق أن قالت إنها لن تترشح لمنصب عامٍّ العام المقبل.

واستندت محطة (إيه بى إس-سى بى إن) في تقريرها إلى مقابلة أجراها الرئيس الفلبيني دوتيرتي مع صحفي مباشرة بعد أن أعلن أنه سيعتزل السياسة، بينما كان بصحبته أقرب الموالين له السناتور كريستوفر “بونج” جو، الذي قدم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس.

وعندما سئل دوتيرتي: “إذن من الواضح أنه سيكون سارة-جو“، قال: “سيكون سارة-جو“.

ورداً على سؤال لتأكيد ما قاله الرئيس قالت المتحدثة باسم دوتيرتي كاربيو لرويترز: “ما أعرفه هو أيضاً ما ورد في الأخبار المحلية. ليس لدينا تعليق على ذلك“.

ولم يرد جو على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وعندما سئل دوتيرتي عن الموعد الذي ستقدم فيه ابنته ترشيحها لمنصب الرئيس قال: “أنا فعلاً لا أعرف. ليست لدي أية فكرة على الإطلاق“.

وكان دوتيرتي (76 عاماً) قال السبت إنه يعتزم اعتزال السياسة، في خطوة مفاجئة تعزز تكهنات بأنه يمهد الطريق أمام ابنته لتخوض انتخابات الرئاسة.

وكان متوقعاً أن يخوض دوتيرتي الانتخابات على منصب نائب الرئيس، وهي خطة يعارضها معظم الفلبينيين، كونها تنتهك روح الدستور التي تحدد فترة رئاسية واحدة لمنع استغلال السلطة.

وتساور شكوك المحللين السياسيين مشيرين إلى احتمال حدوث تغييرات في آخر لحظة كما حدث في 2015 عندما دخل دوتيرتي السباق الانتخابي الرئاسي في آخر دقيقة وفاز بفارق كبير، وقالوا إن ابنته قد تفعل نفس الشيء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us