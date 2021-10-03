سياسة
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تركيا.. قدرة طاقة الرياح تتجاوز 10 آلاف ميغاواط
أفاد تقرير للاتحاد التركي لطاقة الرياح، بارتفاع القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في البلاد إلى 10 آلاف و585 ميغاواط، إثر تشغيل محطات جديدة بقدرة 1280 ميغا واط، وأكد التقرير أن محطات الطاقة أسهمت بنسبة 9.22% من إجمالي الكهرباء المنتج في البلاد.
تركيا.. قدرة طاقة الرياح تتجاوز 10 آلاف ميغاواط
تقرير الاتحاد التركي لطاقة الرياح اكد  استمرار بناء 24 محطة طاقة رياح في البلاد بقدرة إنتاجية 926 ميغا واط / AA
3 أكتوبر 2021

ارتفعت القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في تركيا إلى 10 آلاف و585 ميغا واط، إثر تشغيل محطات جديدة بقدرة 1280 ميغاواط.

وحسب تقرير الاتحاد التركي لطاقة الرياح حول إحصائيات الطاقة في النصف الأول من العام فإن محطات طاقة الرياح لعبت دوراً كبيراً في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الفترات الأخيرة بالتزامن مع استمرار تدابير كورونا وحظر التجول الجزئي.

وأشار إلى أنه جرى خلال الفترة المذكورة توليد 13 مليوناً و751 ألفاً و842 ميغا واط من الكهرباء بواسطة محطات طاقة الرياح، بنسبة 9.22% من إجمالي الكهرباء المنتج في البلاد.

ولفت إلى استمرار بناء 24 محطة طاقة رياح بقدرة إنتاجية 926 ميغا واط.

وأضاف أن القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في تركيا زادت 1280 ميغا واط في النصف الأول من العام، ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و585.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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