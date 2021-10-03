سياسة
2 دقيقة قراءة
القبض على شاب معجب بهتلر بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في فرنسا
ذكرت وسائل إعلام فرنسية السبت أنه ألقي القبض على شاب من المعجبين بالزعيم النازي أدولف هتلر في فرنسا بتهمة التخطيط لمهاجمة مدرسة ثانوية ومسجد، وعثر في منزل الشاب على 20 سكيناً وثلاثة مسدسات و20 دفتر ملاحظات سمّيت باسم كتاب هتلر "كفاحي".
القبض على شاب معجب بهتلر بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في فرنسا
الشاب خطط للهجوم على المدرسة الثانوية التي كان طالباً فيها ومسجداً قريباً في منطقة السين البحرية شمال غربي البلاد / AFP
3 أكتوبر 2021

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه جرى القبض على شاب من المعجبين بالزعيم النازي أدولف هتلر في فرنسا بتهمة التخطيط لمهاجمة مدرسة ثانوية ومسجد.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية مساء السبت إن شاباً يدعى "سايمون" (19 عاماً) خطط للهجوم على المدرسة الثانوية التي كان طالباً فيها ومسجداً قريباً في منطقة السين البحرية شمال غربي البلاد.

وأوضحت أنه جرى اعتقاله قبل أيام قليلة من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي ومثُل أمام قاضي مكافحة الإرهاب في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الصحيفة إن سايمون خطط للهجوم في 20 أبريل/نيسان الماضي الذي يوافق يوم ميلاد هتلر وقبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وأضافت أن الأمن عثر في منزله على 20 سكيناً وثلاثة مسدسات و20 دفتر ملاحظات سمّيت على اسم كتاب هتلر "كفاحي".

وأوضحت الصحيفة أن الطالب قال عن نفسه في ملاحظاته إنه "متطرف يفضل الخط السياسي لهتلر".

وحسب الصحيفة فإن الشاب خطط لهجوم أكبر بكثير من مذبحة مدرسة كولومباين الثانوية في ليتلتون بولاية كولورادو الأمريكية التي وقعت في 20 أبريل/نيسان 1999، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً.

وقالت إن سايمون خطط للهجوم لأنه تعرض لاعتداء جنسي متكرر ومضايقة من قبل زملائه في سن مبكرة ولديه قائمة من 30 شخصاً مستهدفاً.

كما لفتت إلى أن سايمون اتهم أيضاً الحكومة بعدم محاربة "الإسلام الراديكالي" بما يكفي، حجةً للدفاع عن نفسه أمام الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us