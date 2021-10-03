أفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه جرى القبض على شاب من المعجبين بالزعيم النازي أدولف هتلر في فرنسا بتهمة التخطيط لمهاجمة مدرسة ثانوية ومسجد.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية مساء السبت إن شاباً يدعى "سايمون" (19 عاماً) خطط للهجوم على المدرسة الثانوية التي كان طالباً فيها ومسجداً قريباً في منطقة السين البحرية شمال غربي البلاد.

وأوضحت أنه جرى اعتقاله قبل أيام قليلة من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي ومثُل أمام قاضي مكافحة الإرهاب في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الصحيفة إن سايمون خطط للهجوم في 20 أبريل/نيسان الماضي الذي يوافق يوم ميلاد هتلر وقبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وأضافت أن الأمن عثر في منزله على 20 سكيناً وثلاثة مسدسات و20 دفتر ملاحظات سمّيت على اسم كتاب هتلر "كفاحي".

وأوضحت الصحيفة أن الطالب قال عن نفسه في ملاحظاته إنه "متطرف يفضل الخط السياسي لهتلر".

وحسب الصحيفة فإن الشاب خطط لهجوم أكبر بكثير من مذبحة مدرسة كولومباين الثانوية في ليتلتون بولاية كولورادو الأمريكية التي وقعت في 20 أبريل/نيسان 1999، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً.

وقالت إن سايمون خطط للهجوم لأنه تعرض لاعتداء جنسي متكرر ومضايقة من قبل زملائه في سن مبكرة ولديه قائمة من 30 شخصاً مستهدفاً.

كما لفتت إلى أن سايمون اتهم أيضاً الحكومة بعدم محاربة "الإسلام الراديكالي" بما يكفي، حجةً للدفاع عن نفسه أمام الشرطة.