سياسة
3 دقيقة قراءة
وآخرُ من حماس.. وفد اقتصادي من غزة إلى القاهرة لبحث ملفات تجارية مشتركة
غادر قطاع غزة الأحد وفد اقتصادي فلسطيني (غير حكومي) متوجهاً إلى القاهرة عبر معبر رفح البري لبحث ملفات تجارية مشتركة بين الطرفين، وبالتزامن غادر أيضاً وفد من حركة حماس للمشاركة في اجتماعات المكتب السياسي للحركة التي ستعقد في العاصمة المصرية.
وآخرُ من حماس.. وفد اقتصادي من غزة إلى القاهرة لبحث ملفات تجارية مشتركة
الوفد الاقتصادي سيلتقي المسؤولين المصريين لطرح عدة ملفات مهمة، على رأسها الاستيراد والتصدير عبر معبر رفح البري / إعلام فلسطيني محلي
3 أكتوبر 2021

غادر قطاع غزة الأحد وفد اقتصادي فلسطيني (غير حكومي) متوجهاً إلى القاهرة عبر معبر رفح البري لبحث ملفات تجارية مشتركين بين الطرفين، وبالتزامن غادر أيضاً وفد من حركة حماس للمشاركة في اجتماع المكتب السياسي للحركة الذي سينعقد في القاهرة.

ويضم الوفد، الذي خرج في زيارة تستمر لعدة أيام عدداً من رجال الأعمال برئاسة وليد الحصري نائب رئيس الغرف التجارية الفلسطينية، حسب بيان لوزارة الاقتصاد.

وقال عضو الوفد أسامة كحيل لمراسل "الأناضول" إن الوفد "يضم عدداً من كبار رجال الأعمال والمقاولين والصناعيين كان من المفترض أن يغادر قبل شهرين تقريباً لكن لظروف فنية تأجل السفر".

وأضاف كحيل: "سنلتقي المسؤولين المصريين في القاهرة لطرح عدة ملفات مهمة، على رأسها الاستيراد والتصدير عبر معبر رفح البري، سواء البضائع المنتجة في مصر أو التي يجري استيرادها عبر موانيها".

وتابع: "كذلك سيجري الحديث في أجور أسعار نقل البضائع من مصر إلى غزة"، التي وصفها بـ"المرتفعة جداً"، والتي تتسبب حسب كحيل بـ"مفاقمة الأوضاع الاقتصادية بغزة".

واستكمل قائلاً: "لدينا رؤية مُعدّة سيجري طرحها ومناقشتها مع المسؤولين المصريين".

وعبَّر أن أمله تمكُّن تجّار غزة "من استيراد كل البضائع من مصر، بخاصة التي تمعنها إسرائيل بحجة أنها مزدوجة الاستخدام (لأغراض عسكرية)".

وحول ملف إعمار ما دمّرته إسرائيل خلال عدوانها الأخير على غزة أعرب كحيل عن وجود تخوفات من "تدخل الشركات المصرية في عملية تنفيذ الإعمار عبر طواقمها".

وأردف: "تحدثنا مع الجانب المصري مسبقاً حول هذا الملف فأكّدوا على أن الإعمار سيجري بأيدٍ وشركات فلسطينية".

والأحد أيضاً غادر قطاع غزة وفد من حركة حماس برئاسة زعيم الحركة بالقطاع يحيى السنوار متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكان مصدر قيادي من الحركة قال لـ"الأناضول" إن "الوفد سينضم إلى أول اجتماع من المقرر أن يعقده المكتب السياسي الجديد للحركة مساء الأحد، ويضم الأقاليم الثلاثة (غزة والضفة الغربية وخارج فلسطين)".

​​​​​​​كما سيلتقي الوفد حسب المصدر، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الاثنين، لبحث عدد من الملفات المشتركة وأوضاع قطاع غزة.

وينتظر مراقبون ومهتمون نتائج ما ستسفر عنه المباحثات بين الجانبين، لا سيما في ملفَّي تثبيت التهدئة مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة وصفقة تبادل الأسرى، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وتسود قطاع غزة حالة من الترقب وعدم الاستقرار نتيجة تعثر تثبيت التهدئة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة في مايو/أيار الماضي، وانتظار إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us