سياسة
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الأول منذ 10 سنين.. عاهل الأردن يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، يتلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. وتناول الاتصال "العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون"، وفق بيان للديوان الملكي.
الأول منذ 10 سنين.. عاهل الأردن يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري
ملك الأردن تلقى اتصالاً من رئيس النزام السوري هو الأول منذ عام 2011 / Reuters
3 أكتوبر 2021

تلقّى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي، الأحد.

وقال البيان إنّ الاتصال تناول "العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما".

وأكّد الملك عبد الله "دعم الأردن جهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".

ويعدّ الاتصال بين ملك الأردن ورئيس النظام السوري هو الأول من نوعه، منذ اندلاع الأزمة في جارة المملكة الشمالية عام 2011.

كما يأتي في إطار قفزة سريعة وملحوظة في مستوى تطبيع العلاقات بين البلدين، منذ نحو أسبوعين، إذ تخللها العديد من اللقاءات الرسمية.

ومن أبرزها لقاء قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي بوزير الدفاع لدى النظام السوري العماد علي أيوب، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي بعمّان، تلاه بأربعة أيام لقاء وزيري خارجية البلدين الأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد في نيويورك، ثم زيارة رسمية لأربعة وزراء من النظام السوري إلى المملكة، واختُتم ذلك بفتح المعبر الحدودي بين البلدين الأربعاء الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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