سياسة
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أفغانستان: مقتل عدد من المدنيين جرّاء انفجار قرب مسجد في كابل
أسفر انفجار وقع، الأحد، خارج مسجد "عيد كاه" في العاصمة الأفغانية كابل عن مقتل "عدد من المدنيين".
أفغانستان: مقتل عدد من المدنيين جرّاء انفجار قرب مسجد في كابل
مقتل عدد من المدنيين جرّاء انفجار قرب مسجد في كابل / AFP
3 أكتوبر 2021

أسفر انفجار وقع خارج مسجد في العاصمة الأفغانية كابل عن مقتل "عدد من المدنيين" الأحد، وفق ما أعلن الناطق باسم حركة طالبان.

وقال ذبيح الله مجاهد على تويتر: "استهدف انفجار بعد الظهر تجمّعاً لمدنيين قرب مدخل مسجد عيد كاه في كابل، ما أدّى إلى مقتل عدد منهم"، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وكانت تُقام صلاة في المسجد بعد ظهر الأحد على والدة مجاهد، التي توفيت الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد المتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، إذ أكّد أن "جميع الناس والأصدقاء مدعوون للحضور".

وأفاد أحمد الله، الذي يعمل في متجر قريب من المكان: "سمعت صوت انفجار قرب مسجد عيد كاه أعقبه إطلاق نار".

وأضاف: "قُبيل الانفجار، أغلق عناصر طالبان الطريق لإقامة صلاة من أجل والدة ذبيح الله مجاهد في مسجد عيد كاه".

وسُمِع دوي الانفجار وإطلاق النار في موقعين في العاصمة، فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع باتّجاه مستشفى الطوارئ في كابل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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