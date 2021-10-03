سياسة
3 دقيقة قراءة
السعودية تبحث مع فرنسا والاتحاد الأوروبي حرب اليمن والملف النووي الإيراني
خلال لقاءات منفصلة في الرياض، بحثت السعودية مع كلٍّ مِن فرنسا والاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في اليمن والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى مستجدات إقليمية ودولية.
السعودية تبحث مع فرنسا والاتحاد الأوروبي حرب اليمن والملف النووي الإيراني
السعودية تبحث مع فرنسا والاتحاد الأوروبي حرب اليمن والملف النووي الإيراني / Reuters
3 أكتوبر 2021

بحثت السعودية مع كلٍّ مِن فرنسا والاتحاد الأوروبي، الأحد، تطورات الأوضاع في اليمن والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى مستجدات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة لوزير الخارجية فيصل بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مع نظيرهما الفرنسي جان إيف لودريان، إضافة إلى لقاء الجبير الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الرياض.

ووفق تغريدات لوزارة الخارجية السعودية، عبر موقع تويتر، بحث الجبير وبن فرحان مع لودريان، في لقاءين منفصلين، "سبل تطوير العلاقات الثنائية ووجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية".

فيما استعرض الجبير مع بوريل "أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على كافة الأصعدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقال الجبير، خلال لقائه بوريل: "نُجري حواراً مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في اليمن"، وفق فضائية "العربية" السعودية (خاصّة).

وأضاف: "أكّدنا خطورة ممارسات ميليشيات الحوثي في اليمن، وموقف المملكة من ملف إيران النووي".

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفاً ينفّذ عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة مسلحي جماعة الحوثي، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة منذ 2014.

وتتّهم دول غربية وإقليمية، في مقدمتها السعودية وإسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إنّ برنامجها مصمم للأغراض السلمية.

وقال بوريل إنّ "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتسوية السلمية لها، ويمارس ضغوطاً لوقف إطلاق النار في اليمن ووقف الهجمات على السعودية"، حسب المصدر ذاته.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستيّة وطائرات مُسيّرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكرّرة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، بينما خلّفت بعض الهجمات ضحايا مدنيين.

وأودت الحرب المستمرة في اليمن، منذ نحو سبع سنوات، بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us