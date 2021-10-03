سياسة
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خلال شهر واحد.. توثيق 26 اعتداءً إسرائيلياً على صحفيين بالأراضي الفلسطينية
وثّقت "لجنة دعم الصحفيين"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها جنيف، 26 اعتداءً إسرائيلياً ضدّ الحريات الإعلامية والطواقم الصحفية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
خلال شهر واحد.. توثيق 26 اعتداءً إسرائيلياً على صحفيين بالأراضي الفلسطينية
اعتداء قوات الأمن الإسرائيلية على صحفيين في الأراضي الفلسطينية / AP
3 أكتوبر 2021

وثّقت "لجنة دعم الصحفيين"، الأحد، 26 اعتداءً إسرائيلياً ضدّ الحريات الإعلامية والطواقم الصحفية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت اللجنة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية مقرّها جنيف، إنّها "وثّقت إصابة 10 صحفيين اعتُدي عليهم من قوات الاحتلال ومستوطنين".

وأضافت: "اعتقلت قوات الاحتلال واحتجزت أكثر من 3 صحفيين، وجدّدت قرار اعتقال 3 آخرين".

كما وثّقت اللجنة "5 حالات لمنع صحفيين من ممارسة عملهم، ومنعِ صحفي من زيارة المسجد الأقصى لمدة عام، ومنع آخر من السفر".

وشملت الانتهاكات أيضاً "مصادرة 3 بطاقات شخصية للصحفيين خلال ممارسة عملهم المهني".

ولم تذكر اللجنة، في بيانها، هوية أو جنسيات الصحفيين الذين تعرّضوا للانتهاكات الإسرائيلية.

وعبر موقعها الإلكتروني، تُعرِّف "لجنة دعم الصحفيين" (JSC) نفسها بأنّها منظمة مهنية وحقوقية غير حكومية لا تبغي الربح، وأسسها إعلاميون عام 2016 لتُدافع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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