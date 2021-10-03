سياسة
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مسجلاً هدفين.. المصري مصطفى محمد يقود غلطة سراي إلى فوز صعب على ريزة سبور
بثلاثة أهداف لاثنين ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي الممتاز، قاد اللاعب الدولي المصري مصطفى محمد، الأحد، فريقه "غلطة سراي" لفوزٍ مثير خارج القواعد على مضيفه "ريزة سبور".
مسجلاً هدفين.. المصري مصطفى محمد يقود غلطة سراي إلى فوز صعب على ريزة سبور
اللاعب المصري مصطفى محمد يقود فريقه "غلطة سراي" إلى فوز صعب على "ريزة سبور" / AA
3 أكتوبر 2021

قاد الدولي المصري مصطفى محمد، الأحد، فريقه "غلطة سراي" لفوزٍ مثير خارج القواعد على مضيفه "ريزة سبور" بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وفي أول مباراة يشارك مصطفى محمد أساسياً، نجح النجم المصري في افتتاح باب التسجيل واضعاً فريقه بالمقدمة بهدف مُبكِّر أحرزه بعد 5 دقائق من البداية، موقعّاً بذلك أول أهدافه مع "غلطة سراي" هذا الموسم.

وردّ فريق ريزة في الدقيقة 17 بهدف عدَّل به المهاجم الفنلندي جويل بوهانبالو الكفّة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويمنح فريقه هدف التقدّم عند الدقيقة 26.

وبقيت النتيجة على حالها إلى أن تمكّن مصطفى محمد من تتويج مجهوده الرائع في المباراة بهدف ثان سجّله في الدقيقة 75، بعد تمريرة عرضية من الظهير عمر بيرم.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها، اقتنص الروماني أوليمبيو موروتان هدفاً ثالثاً أهدى به "غلطة سراي" نقاط المباراة كاملة مع حلول الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.​​​​​​​

وبات في رصيد "غلطة سراي" 14 نقطة وضعته بالمركز الثامن، فيما ظلّ "ريزة سبور" قابعاً بالمركز الأخير بعدما تجمّد رصيده عند نقطة واحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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