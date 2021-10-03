سياسة
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بسبب إغلاق ميناء.. مخزون السودان من الدواء والوقود والقمح يوشك على النفاد
قال مجلس الوزراء السوداني في بيان إنّ مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد بعد أن تسبّبت احتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان. وتظاهر البعض احتجاجاً على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة.
بسبب إغلاق ميناء.. مخزون السودان من الدواء والوقود والقمح يوشك على النفاد
حشد من السودانيين في العاصمة الخرطوم (أرشيفية) / AP
3 أكتوبر 2021

قال مجلس الوزراء السوداني في بيان، الأحد، إنّ مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد بعد أن تسبّبت احتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان، وهو الميناء الرئيسي في شرق البلاد.

وتظاهر محتجّون من قبائل "البجا" بشرق السودان، احتجاجاً على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال المجلس إنّ قضية محتجي شرق البلاد "قضية عادلة"، وأكّد الحق في التعبير السلمي، ولكنّه حذّر من أنّ إغلاق ميناء بورتسودان والطرق الرئيسية التي تربط بين الشرق وبقية البلاد "يضرّ بمصالح جميع السودانيات والسودانيين".

وتعهّد المجلس في البيان بالعمل على إيجاد حل سياسي لقضايا شرق السودان، ودعا المحتجّين إلى بدء حوار مع الحكومة.

وتوصّل المحتجّون الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة يسمح باستئناف تصدير النفط الخام من جنوب السودان عبر مرفأ على البحر الأحمر. وأغلقوا أيضاً خط أنابيب ينقل الخام المستورد إلى العاصمة الخرطوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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