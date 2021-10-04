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الجزائر تعتبر تصريحات ماكرون "مساساً غير مقبول بذاكرة أكثر من 5 ملايين شهيد"، وقادة دول وحكومات أخفوا أصولاً في ملاذات ضريبية.

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الجزائر: تصريحات ماكرون مساس غير مقبول بذاكرة أكثر من 5 ملايين شهيد

استنكرت الجزائر مساء السبت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضدها وعدَّتها "مساساً غير مقبول" بذاكرة أكثر من 5 ملايين مقاوم قتلهم الاستعمار الفرنسي. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية رداً على تصريحات لماكرون وُصفت بـ"المسيئة" حول الفترة الاستعمارية للجزائر والوضع الداخلي في البلد الأخير. [TRT عربي]

وحسب البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي فإن تصريحات ماكرون "تمثل مساساً غير مقبول بذاكرة 5 ملايين و630 ألف شهيد ضحوا بأنفسهم عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي" بين عامَي 1830 و1962. [TRT عربي]

"وثائق باندورا".. قادة دول وحكومات أخفوا أصولاً في ملاذات ضريبية

كُشِف النقاب عن حجم الثروات والمعاملات السرية لقادة وسياسيين ومليارديرات عالميين، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية. [TRT عربي]

وكشف التحقيق الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الأحد أنّ الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية "أوفشور" (offshore)، لا سيما لأغراض التهرّب الضريبي. [TRT عربي]

ويستند التحقيق الذي أُطلِق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحفي إلى نحو 11.9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلّط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة "أوفشور". [TRT عربي]